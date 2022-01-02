Сегодня в Татарстане ожидается облачность, гололед и до -6 градусов

В воскресенье, 2 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода, утром и днем местами сильный снег. В отдельных районах утром и днем ожидается метель. Местами гололед. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—16 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит -1... -6 градусов. В Казани ожидается -2... -4 градуса. В Набережных Челнах синоптики обещают от -1 до -4 градусов.