Итоги дня: Татарстан сохранит QR-коды в 2022-м, обновление реестра СМИ-иноагентов, предновогодние пробки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 30 декабря.
- Ограничения, введенные в Татарстане из-за COVID-19, в том числе и QR-коды, сохранятся после Нового года, сообщила вице-премьер РТ, глава оперштаба по противодействию распространению коронавируса Лейла Фазлеева. По словам главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, в целом в 2021 году обстановка по коронавирусу в республике оказалась сложнее, чем в 2020-м. Если в первый год пандемии в Татарстане выявили 13 284 случая, то в этом более чем в два раза больше — 29 418 случаев. Пик пришелся на ноябрь — 7 282 случая. Подробнее о «коронавирусных» итогах 2021 года для Татарстана — в материале «Реального времени».
- Федеральный оперштаб на новогодние праздники дал ряд поручений губернаторам регионов. Так, они должны принять дополнительные меры против распространения коронавируса и для повышения уровня вакцинации, в том числе обеспечить работу прививочных пунктов, усилить контроль за изоляцией зараженных и за контактными лицами. Кроме того, до 10 января властям регионов необходимо обеспечить дезинфекцию освобождающихся помещений больниц, школ и вузов.
- Под конец года в России расширили реестр СМИ-иноагентов. Минюст внес в него публициста и писателя Виктора Шендеровича*, участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* и Веронику Никульшину*, главреда издания «Холод» Таисию Бекбулатову*, политолога Марата Гельмана*, ярославского кинопредпринимателя Андрея Алексеева*, журналистов Елену Владыкину* и Ивана Беляева*.
- Президент России Владимир Путин подписал сегодня ряд новых законов. Среди них закон, разрешающий дистанционно участвовать в судебных заседаниях и подавать исковые заявления и другие документы в электронном виде, который вступает в силу с 1 января 2022-го, и закон о создании единой системы биометрических данных. Еще Путин подписал закон о введении паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
- Путин также подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат за долги граждан страны. Согласно документу, банкам не разрешается списывать единовременные соцвыплаты, которые получают россияне по решению правительства страны, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой такой выплате.
- Кабмин Татарстана утвердил комплексный план действий правительства республики по реализации послания президента РТ Рустама Минниханова Госсовету на 2022 год. В плане 67 пунктов. В графе «Основные направления и задачи» указаны прямые цитаты из речи Минниханова на выступлении перед депутатами Госсовета.
- Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Согласно документу, размер материальной поддержки будет соответствовать получаемой пенсии. В пояснительной записке к проекту говорится, что в преддверии новогодних праздников у граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков и продуктов к столу.
- Казань в четвертый раз с начала недели встала в предновогодней пробке, которая уже в 14 часов дня достигла 10 баллов. В Госавтоинспекции связали неприятную для автомобилистов ситуацию с двумя основными причинами — погодой и суетой в связи с приближающимся Новым годом. Подробнее о дорожной ситуации в последнюю неделю уходящего года в столице Татарстана — в материале «Реального времени».
- В МИД РФ сообщили, что переговоры России с США о гарантиях безопасности в Женеве состоятся 10 января. Альтернативы этой дате нет, уверяют в ведомстве. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не была источником и первоисточником напряженных ситуаций с США. Российская сторона настроена на переговоры, только в ходе них могут быть решены насущные проблемы, подчеркнул представитель Кремля.
- Сенатор Сулейман Керимов возглавил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году по версии Forbes. За год состояние Керимова, семье которого принадлежат 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», уменьшилось на $5,99 млрд, до $14,92 млрд, — из-за падения цен на золото. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается до 6—11 градусов мороза. Днем 1 января в республике прогнозируется от -2 до -7 градусов. Уже с 3 января в Татарстане начнет холодать — температуры понизятся до -13... -18°С, ночью и утром при прояснениях — до -23°С.
- Telegram представил новое обновление, в котором появилась возможность скрывать текст в сообщении. Также в мессенджере появилась функция реакций — для этого пользователь может отправить некоторые из эмодзи. В личных чатах реакции включены постоянно. Кроме того, стала доступна функция перевода сообщений и генерации QR-кода для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка.
- В Минобрнауки РФ заявили, что не планируют вводить дополнительные ограничительные меры в вузах из-за COVID-19, в том числе по причине распространения штамма «омикрон». В ведомстве заверили, что университеты адаптировались и все необходимые решения уже принимаются. Не будут из-за коронавируса продлевать каникулы школьников. В Минспросвещения обратили внимание, что острых вспышек заболеваемости COVID-19 в школах не наблюдается.
- Дмитрий Песков рассказал, что в России используют различные методики подсчета данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19. По его словам, к подобным данным не следует относиться с точки зрения абсолютной точности, поскольку погрешность неизбежна. По состоянию на 30 декабря коллективный иммунитет достиг 61,8%. Прививку от COVID-19 сделали 78 694 436 россиян.
- В Татарстане утвердили план мероприятий по реализации семейной и демографической политики республики на 2022—2025 годы. Исполнительным органам, ответственным за его реализацию, поручили выполнить его в пределах предусмотренных на это средств. Контроль за исполнением постановления правительства возложен на Минтруд РТ.
- 31 декабря в Москве из-за эпидемиологической ситуации закроют доступ на Красную площадь. Попасть на нее жители и гости города не смогут после 17.00. В районах массового скопления людей в столице планируется проведение контрольно-профилактических мероприятий.
- В Нижнекамске выпустили на городские маршруты первые десять новых автобусов ПАЗ. Они будут курсировать по семи маршрутам — №5, 5а, 55, 10, 34, 1 и 25. Все 50 закупленных автобусов выйдут на маршруты после новогодних праздников, с 11 января 2022 года.
- В Казани разработают проект оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта. На эти цели направят 15 миллионов рублей. Существующая в городе маршрутная сеть разработана в 2017 году. В Казани 56 автобусных маршрутов, на которых работают 730 автобусов, шесть трамвайных маршрутов на 85 трамваев и 10 троллейбусных маршрутов на 136 троллейбусов.
- Первый серийный электромобиль в России может появиться в ближайший год или два. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до 2030 года в стране планируют произвести 730 тысяч электромобилей. 10% от общего годового выпуска, то есть 217 авто, будет на электробатарее.
- Активисты Союза татарской молодежи «Азатлык» провели у Казанского кремля и на площади Свободы акцию с требованием сохранить в наименовании высшего должностного лица Татарстана слово «президент». В обращении к властям они призвали «использовать все демократические меры борьбы» для сохранения должности президента, в том числе обратиться в Конституционный суд республики.
* Лица, внесенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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