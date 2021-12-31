Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. В 2021 году, благодаря развитию экономики, была обеспечена реализация важнейших инфраструктурных проектов, продолжилось строительство нового жилья, школ, детских садов и других социально-культурных объектов.

Планомерная реализация социальных программ способствовала улучшению условий жизни, учебы и работы в Татарстане.

«Мы признательны нашим медицинским работникам — их самоотверженный труд и принятые противоэпидемические меры позволили стабилизировать ситуацию. Подлинную человечность и доброту, взаимовыручку и поддержку нуждающимся оказывали в трудную минуту волонтеры республики», — говорится в тексте обращения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Большинство жителей республики поддержали курс на динамичное развитие Татарстана, всемерное укрепление могущества России во время выборов депутатов Госдумы.

Глава республики напомнил, что в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане реализовали многочисленные проекты и мероприятия, что способствовало укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Предстоящий 2022 год будет Годом цифровизации. Минниханов выразил уверенность, что он будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики, совершенствованию технологий и сервисов, направленных на повышение доступности получаемых услуг.

«Дорогие татарстанцы! Пусть наступающий год принесет только самое лучшее! Здоровья вам, счастья и благополучия! С новым, 2022 годом!» — передает пресс-служба президента Татарстана поздравление главы республики.

Татьяна Леухина