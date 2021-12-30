Главное к утру: отмена МЧМ-2022, власти Актаныша пообещали охранять новый крест от вандалов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 30 декабря:
- Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет отменили из-за коронавируса. В связи с распространением коронавируса и его варианта «омикрон» было принято решение об отмене турнира, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников. Вчера игру сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменили из-за случая заражения COVID-19 в российской команде. Сборной России присудили техническое поражение. После этого IIHF провел видеосовещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира.
- В администрации Актанышского района взяли на себя обязательство охранять новый крест на пострадавшей от вандалов могиле. Новый крест установили сами родственники усопшего. Глава Актанышского района Энгель Фаттахов встречался с родными Виктора Смирнова. Они приняли решение по урегулированию ситуации. Была создана дорожная карта по организации похоронного дела, информирования населения, чтоб впредь такого не повторялось. В пресс-службе администрации района заверили, что случай вандализма на могиле вызвал широкий резонанс среди мусульман и православных.
- В Кремле отказались комментировать решение суда о ликвидации международного общества «Мемориал»* и одноименного правозащитного центра*. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как власти оценивают данное решение. Верховный суд России ликвидировал международную организацию «Мемориал»* вчера.
- Казанский «Ак Барс» на выезде разгромил екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 1:5. «Ак Барс» продолжает занимать третью строчку в Восточной конференции, набрав в 44 играх 60 очков. У ближайшего преследователя, «Салавата Юлаева», — 59 очков в тех же 44 играх чемпионата КХЛ.
- В Казани вчера вечером на улице Николая Ершова произошло два ДТП. В одном из них пострадал человек. Обе аварии произошли в 19.30. Столкнулись машины LADA Granta и Ford, в этом ДТП пострадал водитель иномарки. Его доставили в БСМП. Во второй аварии столкнулись две машины Hyundai. По предварительным данным, в этой аварии нет пострадавших.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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