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Главное к утру: освобождение от должности замдиректора ФСИН, Костенюк выиграла чемпионат мира по шахматам

07:00, 29.12.2021
Главное к утру: освобождение от должности замдиректора ФСИН, Костенюк выиграла чемпионат мира по шахматам
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 29 ноября:

  • Россиянка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Соревнования проходили в Варшаве. В заключительный день турнира она сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и соотечественницей Екатериной Лагно. В активе 37-летней шахматистки девять баллов.
Фото: vk.com/chessqueen
  • Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. После публикации скандального архива ФСИН о пытках в колонии Путин снял Александра Калашникова с должности директора службы.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова в России может ухудшиться ситуации с COVID-19 после новогодних праздников. Специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы в этот период.
  • В Татарстане начала работу ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Желающие могут сократить путь на 70 километров и сэкономить около часа езды на легковом автомобиле. Ледовая дорога между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые стала первой переправой, открытой сегодня на территории республики.
Фото: mchs.tatarstan.ru
  • Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом.
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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