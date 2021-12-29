Главное к утру: освобождение от должности замдиректора ФСИН, Костенюк выиграла чемпионат мира по шахматам
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 29 ноября:
- Россиянка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Соревнования проходили в Варшаве. В заключительный день турнира она сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и соотечественницей Екатериной Лагно. В активе 37-летней шахматистки девять баллов.
- Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. После публикации скандального архива ФСИН о пытках в колонии Путин снял Александра Калашникова с должности директора службы.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова в России может ухудшиться ситуации с COVID-19 после новогодних праздников. Специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы в этот период.
- В Татарстане начала работу ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Желающие могут сократить путь на 70 километров и сэкономить около часа езды на легковом автомобиле. Ледовая дорога между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые стала первой переправой, открытой сегодня на территории республики.
- Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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