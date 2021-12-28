Популярные блогеры и телеведущие запускают новогодний мини-сериал и конкурс на Авито
Авито предлагает не скучать на долгожданных праздниках и в компании Большого Русского Босса посмотреть культовые телевизионные шоу в новой современной интерпретации.
Зрителей ждут пять мини-серий и возможность выиграть в конкурсе. 5 счастливчиков получат супер призы — модные гаджеты, а первые 30 000 угадавших зашифрованное в сериале слово — промокоды на бесплатную Авито Доставку.
В главных ролях мини-сериала — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков. Все самое интересное начинается, когда Большой Русский Босс открывает приложение Авито и покупает «плазменный телевизор с сюрпризом».
Арина Гиршович, руководитель направления бренда компании Авито:
«В преддверии новогоднего волшебства мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы «подарили» уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели Авито заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного advent календаря».
Всего телезрителей ждет пять серий, в каждой из которых спрятана одна буква. Задача — собрать все буквы и составить слово. Затем пользователям нужно перейти на специальный лендинг и нажать «Написать Боссу». Здесь они увидят объявление о продаже того самого магического телевизора и смогут сообщить его продавцу собранное слово.
Участие в конкурсе заканчивается 13 января, а результаты будут опубликованы 17 января на сайте проекта и в соцсетях Авито.
Случайным образом будут выбраны 5 счастливчиков, которые получат супер-призы, а первым 30 000 угадавших — достанется промокод на бесплатную Авито Доставку*.
Съемки ролика проходили в московском офисе Авито, идеально подходящем по дизайну и интерьеру для такого проекта. Офисное пространство Авито разделено на разные тематические зоны для работы и отдыха, не совсем привычные для офисных форматов: есть даже капсулы для сна в виде деревянного домика, которые, кстати, протестировал Большой Русский Босс во время перерыва на съемках. Приглашенные артисты и их команды сошлись во мнении, что офис Авито выглядит очень по-киношному, что позволяет снимать здесь и рекламу, и корпоративные и официальные ролики, и сериалы без перестроения интерьера. «На работу как в киностудию!» — родилась шутка в процессе съемок.
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Справка
Авито — самая популярная онлайн платформа объявлений в России и мире согласно данным App Annie и Similar Web. 78% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 000 новых объявлений. Каждую секунду на Авито совершается шесть сделок.
Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.
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