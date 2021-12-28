В Татарстане разрабатывают новые мероприятия, чтобы закрепить молодежь в малых городах

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане программа «Молодая семья» теперь работает для любой молодой семьи, а не только для тех, кто связан с работой в бюджетной сфере. Об этом напомнил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

Условие участия в программе — хотя бы один из членов семьи должен быть не старше 35 лет. Разрабатываются новые мероприятия, чтобы закрепить молодежь в малых городах, обратил внимание Сулейманов.

По его словам, особые условия по соципотеке будут связаны с первоначальным взносом, с сокращением ставки. Министр надеется, что они дадут эффект.

Напомним, что правительство Татарстана утвердило программу государственной поддержки населения в обеспечении жильем в республике на 2022 год. Объем финансирования программы составит 15,9 млрд рублей.

