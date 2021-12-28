Главное к утру: пилот упавшего в Удмуртии вертолета скончался, США и Россия проведут переговоры 10 января
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 28 декабря:
- СМИ выяснили, что США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и по Украине, встреча запланирована на 10 января. 12 января планируется заседание Совета Россия—НАТО. 13 января должна пройти встреча в рамках ОБСЕ, анонсировали в Белом доме.
- Спасатели нашли вертолет, который днем совершил жесткую посадку в Удмуртии. Пилот и пассажир выжили, их передали медикам. Один член экипажа позже умер, второму оказали необходимую помощь.
- Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0). В составе «Ак Барса» отличились Илья Сафонов и Пер Линдхольм. Результативную передачу сделал Стивен Кэмпфер.
- В Зеленодольске жильцы дома №39а по улице Ленина, где в марте этого года произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры. Жителей дома с этим событием от имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева поздравил руководитель исполнительного комитета района Ильяс Ганиев. Во дворе дома №39а наградили сотрудников МЧС, которые работали на месте взрыва. Также каждая семья получила в подарок мультиварку.
- В Москве погиб основатель запрещенного в России сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Ему было 35 лет. Его тело обнаружено возле дома на Тверском бульваре. По предварительным данным, мужчина выпал из окна. Он мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя. Одна из предполагаемых причин гибели — семейный конфликт.
- Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа МЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 4:2. В российской команде забили Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Швейцарцы ответили бросками Аттилио Бьяски и Фабиана Рицмана.
- Казань зарегистрировали в ООН как центр устойчивости к бедствиям в качестве участницы Сендайской рамочной программы, осуществляемой в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий. Столица Татарстана стала единственным городом в России, получившим этот статус.
Маргарита ГоловатенкоОбщество УдмуртияТатарстан
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