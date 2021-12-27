В Минобороны заявили, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
В доктринальных документах альянса последних лет Россия прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности». При этом Римская декларация остается в силе. Согласно ей, Россия и альянс рассматривают друг друга в качестве врагов, передает ТАСС слова Фомина.
Целенаправленные провокации возле российских границ могут перерасти в военный конфликт.
Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность вступления России в НАТО. Он назвал это событие маловероятным, поскольку «Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене».
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