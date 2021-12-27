Итоги дня: пресс-конференция Минниханова, жесткая посадка вертолета в Удмуртии, цифровые паспорта в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 27 декабря.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал будут ли продолжены в следующем году ярмарки, грозит ли республике продовольственный кризис и какие адресные социальные меры поддержки пенсионерам и социально незащищенным слоям населения могут быть эффективными. Еще Минниханов ответил на вопрос «Реального времени» о росте цен на жилье в Казани. Он назвал основные причины этого процесса. Среди них — отток мигрантов и рост цен на строительные материалы.
- Также Минниханов прокомментировал принятие закона о публичной власти, который запрещает главам регионов называться президентами: «Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны слушать друг друга. Когда шла работа по изменению Конституции, была создана рабочая комиссия, много авторитетных людей было, и очень позитивно процедура прошла. А в части вот этого закона не только же наши депутаты, 60—70 проголосовали [против]. Если тот же Клишас (автор законопроекта, — прим. ред.) приехал в наш парламент, встретился, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была несколько другая. Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах».
- В Белоруссии опубликовали проект изменений и дополнений к Конституции республики. В документе содержится новое положение в статье 81 — «одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков». Эта норма вступит в силу после избрания нового президента.
- В Удмуртии вертолет Ми-2 «Казанского авиапредприятия» совершил жесткую посадку. Его пилоты живы и выходят на связь. Их поиски ведут 60 человек и 20 единиц техники, наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе два снегохода.
- Цифровые паспорта впервые испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане. Регионы были выбраны по критерию технологической готовности к использованию таких документов. Использовать их можно будет в любой точке России, а их выдача начнется в начале 2023 года.
- Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что в России проживают и работают около 1 млн граждан республики. По его словам в 2019 году мигранты из Таджикистана перевели домой около $1,8 млрд, а в 2020 году из-за сокращений на фоне пандемии — порядка $1,7 млрд.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что у человечества есть все необходимое, чтобы победить COVID-19. По его словам, вирусы существовали на Земле задолго до появления человека, поэтому инфекционные болезни никуда не исчезнут и будут серьезно влиять на повседневную жизнь человечества.
- Сегодня большинством голосов коллектив Поволжского университета спорта и туризма избрал ректором вуза Рафиса Бурганова. Процедура выборов состоялась на конференции работников и обучающихся университета. Тайное голосование делегатов всех структурных подразделений университета завершилось избранием Бурганова большинством голосов.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос укрупнение регионов остается очень важным. При его решении необходимо тщательное взаимодействие с населением. С связи с этим Владимир Путин поручил максимально задействовать возможности каждого субъекта РФ и исходя из этого уравнивать условия проживания граждан и финансовую обеспеченность.
- Минский городской суд приговорил в гражданина России Егора Дудникова к 11 годам тюремного заключения в колонии усиленного режима. Его обвиняют в разжигании вражды, публичных призывах к свержению власти и насильственному изменению конституционного строя.
- Петрозаводский городской суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам строгого режима. Его признали виновным в развратных действиях над несовершеннолетней приемной дочерью, изготовлении детского порно и незаконном хранении оружия.
- Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. В ЦБ заявили, что такая форма отчетности вводится для оптимизации информации и данных о платежных услугах. Это делается для анализа рынка по стране или по регионам, чтобы иметь статистику.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении Стратегии по правам человека в Республике Татарстан на 2022—2028 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ
- Днем на казанских дорогах образовались сильные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 16.30, пробки достигли максимальных 10 баллов. Не обошлось без аварий. К примеру, сразу четыре ДТП случились в Ново-Савиновском районе, на ближайших участках — три на ул. Фатыха Амирхана и одна на проспекте Ямашева.
- В новогодние праздники казанцы смогут запускать пиротехнику с четырех площадок. Их перечень определили власти столицы Татарстана:
в Приволжском и Вахитовском районах Казани — на автостоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще; в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — на майдане по ул. Гаврилова; в Кировском и Московском районах — на Нижнезареченской дамбе; в Советском районе — на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.
- Президент России Владимир Путин поручил продолжить в следующем году практику специальных социальных выплат медработникам, которые оказывают помощь по диагностике и лечению коронавируса. Так же врачам контактирующим с пациентами болеющими COVID-19 и соцработникам стационарных учреждений социального обслуживания.
- Виноделы попросили Мишустина продлить мораторий на закон о винодельческой продукции. Они предупреждают Кабмин о риске потерять более 15 млрд рублей из-за завершения моратория на действие закона изменившего классификацию винодельческой продукции. На данный момент в обороте находятся сотни миллионов бутылок алкогольной продукции — с 1 января 2022 года, они могут стать контрафактной продукцией.
- В Казани с 30 декабря по выходным муниципальные парковки будут работать бесплатно. В будние дни оплата будет взиматься с 8.00 до 19.00. Так же в новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, парковки будут работать бесплатно. Также с нового года парковки будут бесплатными и по субботам.
- В столице Татарстана с начала использования блокираторов колес на муниципальных парковках число свободных мест выросло на 30%, а сбор платы поднялся на 25%. С 22 декабря в Казани на муниципальных парковках на колеса машин без госномеров начали устанавливать блокираторы до выяснения личности владельцев.
- На территории республики до конца 2021-го сохранится морозная погода — ожидается до -17 градусов днем и до -25 градусов ночью. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в Новый год в республике установится слабоморозная погода.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит возможности вступления России в НАТО. Он объяснил это тем, что западные страны не хотят иметь соперников на международной арене. Касательно разобранных Россией гарантий безопасности, в которых содержится требование не расширять НАТО на Восток, глава МИД выразил обеспокоенность.
- В Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года. Предварительно этот вопрос обсуждался еще летом, на совещаниях обсуждалась возможность кампании действующего президента Владимира Путина.
- Выплаты пенсионерам, приходящие первого числа каждого месяца через отделения «Почты России», за январь 2022 года придут уже в декабре этого года. Это связано с январскими праздниками, которые будут длиться до 9 января. Пенсия будет индексирована для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад.
- В Набережных Челнах уровень безработицы достиг допандемийного уровня и составил 0,4%. На учете находятся 1 130 горожан. По словам мэра города Наиля Магдеева, был период, когда в городе было 17 тысяч безработных. На сегодняшний день происходит обратный процесс — не хватает высококвалифицированных кадров.
- Стоимость строящейся автотрассы от Москвы до Казани выросла на 200 млрд рублей, ранее проект оценивался в 623 млрд рублей. Подорожание связывают с ростом цен метал и увеличением зарплат строителям, также дорога увеличилась на 15 км, из-за необходимости соединить ее с существующей М-7 «Волга» у Казани. О том, много это или мало, читайте в материале «Реального времени».
- Татарстан занял 21-ю строчку в рейтинге российских регионов с лучшей экономической устойчивостью по итогам третьего квартала текущего года. Первое место было присвоено Курской области, второе — Москва, третье — Ямало-Ненецкий автономный округ.
- Умер Жан-Марк Валле, режиссер «Далласского клуба покупателей». Ему было 58 лет, причина смерти пока неизвестна. Среди его работ наиболее известны сериал «Большая маленькая ложь», получивший премию «Эмми» в 2017 году в категории «Лучший мини-сериал». Фильмы «Разрушение», «Дикая» и «Кафе де Флор».
- Ростуризм оценил размер доходов 2021 года, которые не были получены из-за отсутствия туристов из других стран. По оценкам агентства, сумма по итогам года составит 1,2 трлн рублей. Ожидается подъем оборота туристической отрасли до 2,5 триллиона рублей, но допандемийных показателей он не превысит.
- Рустам Минниханов поучаствовал в федеральной акции «Ёлка желаний». Он исполнил желание 10-летнего Камиля Петрова из Набережных Челнов, который мечтал прокатиться на боевом танке. Мальчик посетил танковый полигон где смог посидеть в командирском кресле и прокатиться на боевой машине.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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