Главное к утру: Татарстан получит 12 млрд рублей на строительство канализации, «Ак Барс» обыграл «Барыс»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 24 декабря:
- В «Татнефть Арене» завершился матч между «Ак Барсом» и «Барысом». Победу одержала казанская команда. Встреча завершилась со счетом 5:3. Шайбами в составе казанской команды отметились Артем Лукоянов, Кирилл Панюков, Дмитрий Юдин, Джордан Уил.
- Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, генеральный директор АО «УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов вошел в состав совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг». Также в совет директоров вошли экс-премьер Франции Франсуа Фийон (входит в совет директоров «Зарубежнефти» в качестве представителя России) и Антон Устинов от «СОГАЗа».
- В Зеленодольске ряд домов на улице Комарова остались без горячей и холодной воды. По предварительным данным, аварийное отключение водоснабжения произошло из-за утечки воды. Без воды остались дома №21, №22, №23, №24, №27, №29, №31, №37, №39, №41. Подвоз воды будет осуществляться между домами №22 и №24.
- В СУ СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело о ненадлежащем обеспечении теплоснабжением жителей Локтевского района. В период начала отопительного сезона этой осенью в Локтевском районе случились перебои с поставками угля для местных жителей. Они многократно жаловались на холод в домах. Тем не менее вопрос по теплоснабжению своевременно не решили. Дело возбуждено по статье о халатности.
- Татарстан получит 12 млрд рублей займа на строительство канализации и систем водоснабжения. Об этом стало известно на заседании правкомиссии о региональном развитии. Всего шесть регионов страны получат 16,3 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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