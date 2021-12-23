Итоги дня: большая пресс-конференция Путина, проверка Артемия Лебедева, Таюрский во главе КФУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 23 декабря.
- Президент России Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. В этом году она стала 17-й по счету. В отличие от прошлого года, встреча прошла в очном формате — задать вопросы главе государства пришли более 500 журналистов. Встреча продлилась 3 часа 56 минут. Путин успел ответить на 55 вопросов — о пытках в местах лишения свободы и о 17 уголовных делах, возбужденных по этим фактам, о российско-американских отношениях, ситуации на Украине и даже о том, почему не берет в совместные поездки с министром обороны Сергеем Шойгу премьер-министра Михаила Мишустина. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Во время пресс-конференции Путин жестко высказался о США, которые игнорируют требования России не расширяться на восток. «Идите вы со своими озабоченностями!» — заявил президент, указав, что РФ будет делать то, что считает нужным.
- Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, задержанный по обвинению по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору», не признает своей вины. Он содержится в ИВС. Гафуров попросил выдать ему какие-нибудь исторические романы, чтобы отвлечься. Ученый совет КФУ тем временем направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, министру науки и образования Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации. На время расследования уголовного дела членство Гафурова и по совместительству депутата Госсовета РТ в «Единой России» приостановили. По данным источников, исполнять обязанности ректора КФУ будет проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский.
- В России за год было построено рекордных 90 млн квадратных метров жилья, объявил Путин. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. О том, много это или мало, — в подсчетах «Реального времени».
- На заключительном в этом году заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» впервые присутствовал председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. Сколько представителей СИБУРа и кто именно войдет в совет директоров, остается неясным до подведения итогов голосования. Подробности — в материале «Реального времени».
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности к диалогу с Россией, но на определенных условиях. По его словам, Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы относительно своих основных принципов.
- Индонезия отказалась покупать 11 российских истребителей Су-35 на сумму $1,1 млрд. Вместо них планируется приобрести американские F-15EX или французские Rafale. Такое решение было принято из-за нехватки средств в бюджете страны. Но в будущем индонезийцы хотят приобрести две-три эскадрильи истребителей поколения 4,5 среднего или тяжелого класса.
- Путин ожидает, что Россия сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 уже в следующем году. На данный момент его уровень составляет 59,4%.
- В Татарстане от COVID-19 провакцинировано больше 95% работников сферы образования, а в нескольких учреждениях показатель достиг 100%. За все время от работы отстранили до прохождения вакцинации 30 учителей.
- Казань не сможет провести чемпионат мира по киберспорту в 2022 году из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). На территории России до 17 декабря 2022 года не сможет пройти ни один чемпионат мира.
- «Татарстанский нефтегазохимический форум» пройдет в начале сентября 2022 года, но время проведения сократится до двух дней. Он состоится сразу после Дня республики — с 31 августа по 1 сентября.
- Российский препарат для лечения коронавируса «Мир-19» противопоказан при беременности, грудном вскармливании и тяжелом течении коронавируса. С осторожностью его следует применять пациентам с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями. Курс лечения — 14 дней. Лекарство вводят ингаляционно два раза в день.
- По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане за 2021 год отремонтировали дороги на общую сумму в 12 млрд рублей. Работы выполнены в полном объеме: ремонт 104,4 км региональных дорог и 79,1 км дорог Казани.
- Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, точный срок пока не называется. Подготовка к нему уже идет, сообщил после большой пресс-конференции пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- В Тукаевском районном суде Татарстана огласили приговор 21-летней учительнице, напавшей на своего бывшего возлюбленного. Суд назначил ей 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На момент преступления девушке было 17 лет — она поссорилась с молодым человеком, бросившим ее. Во время ссоры она брызнула ему в лицо из газового баллончика и нанесла несколько ударов ножом.
- Следком России проверит одну из публикаций дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых и Ленине, которую он выложил в своем telegram-канале. В своем посте он в нецензурной форме отозвался о мощах святых, упомянув Сергия Радонежского. Проверка будет проводиться по ч. 1 ст. 148 УК РФ — «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
- В Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим, строившим трассу М-12. Они были вынуждены выйти на забастовку, но работодатель не отвечает на звонки и игнорирует встречи с сотрудниками.
- По результатам «Зеленого рейтинга» татарстанская «Гринта» вошла в топ-10 лучших операторов России по обращению с отходами. При составлении этого рейтинга учитывалось мнение населения о качестве работы оператора, собираемость платежей и просветительская деятельность по экологии. Гендиректору «Гринты» Светлане Ярлыченко была вручена награда от Дениса Буцаева — главы «Российского экологического оператора».
- Власти Татарстана утвердили порядок предоставления межбюджетного трансферта из республиканского бюджета в бюджет Казани на софинансирование в полном объеме расходов по возмещению похоронным службам затрат на организацию и проведение похорон погибших в результате стрельбы в гимназии №175. Контроль за исполнением постановления возложили на Минтруд Татарстана.
- Синоптики Татарстана заявили, что в выходные погода в республике кардинально поменяется. Еще в пятницу, 24 декабря, будут ожидаться морозы, ночью прогнозируется до -27°С, местами до -32°С. Днем ожидается -18°. На выходных с приближением западного циклона и его активных атмосферных фронтов, начиная с западных районов, в республику придут снег, метели с существенным ухудшением видимости. Сегодня утром в Татарстане температура опустилась почти до -27 градусов.
- 24 декабря в Казани состоится открытие главной елки города возле «Чаши». Праздничная площадка начнет свою работу в 16.30, а церемония открытия стартует в 17.00. Гостей елки ждет концерт и праздничные торговые ряды в рамках фестиваля «КышДаКар-фест».
- В воздухе Москвы сегодня образовалась алмазная пыль из кристаллов льда, такое природное явление считается редким для территории Центральной России. Метеорологи называют такое явление «ледяные иглы», оно образуется при ясном небе и 20-градусном холоде. Пыль не представляет угрозы для людей, но может стать проблемой для автоматизированных метеостанций.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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