Главное к утру: арест Ильшата Гафурова, УНИКС проиграл «Барселоне», максимум энергопотребления из-за морозов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 23 декабря:
- Вчера вечером ректора КФУ Ильшата Гафурова доставили в Басманный суд Москвы. В клетку зала обвиняемого завели в наручниках. Его арестовали до 21 февраля 2022 года. В избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнем аресте, суд отказал. Ректору предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». В этом деле следствие считает Гафурова подстрекателем. По ч. 2 ст. 105 УК РФ обвиняемому грозит от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы. Ректора задержали специально прибывшие в Казань следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Подробности — в материале «Реального времени».
- «Барселона» обыграла УНИКС в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (111:109 ОТ). По ходу четвертой четверти казанская команда оторвалась на 20 очков, но в концовке хозяева перевели игру в овертайм — 94:94. «Барселона» заняла первое место в турнирной таблице, УНИКС — седьмое.
- Из-за сильных морозов потребление мощности в Единой энергосистеме России достигло максимума. Показатель составил 159,48 ГВт — это на 2 ГВт больше, чем в 2012 году. В Министерстве энергетики отметили, что система обеспечена достаточными резервами.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что представители СМИ-иноагентов могут присутствовать на ежегодной пресс-конференции главы РФ Владимира Путина. По его словам, статус иностранного агента для СМИ не является запретительным и не запрещает журналистскую деятельность. Такие СМИ должны просто уведомлять свою аудиторию, что они получают иностранные деньги и на эти средства существуют.
- Песков рассказал, что в первой версии законопроекта об обязательном наличии QR-кодов на транспорте не удалось высмотреть много проблем, из-за чего документ был отозван.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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