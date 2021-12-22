Итоги дня: задержание Ильшата Гафурова, новый посол РФ в Белоруссии, морозы до -30°С
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 22 декабря.
- Ректору Казанского федерального университета предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Следствие считает его подстрекателем и просит арестовать. Он был задержан накануне вечером специально прибывшими в Казань следователями центрального аппарата Следственного комитета и оперативниками МВД и ФСБ после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Подробности — в материале «Реального времени».
- С сегодняшнего дня в Казани начали устанавливать блокираторы на колесах тех машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров. Это делают два сотрудника, чтобы избежать повреждения автомобиля. Сегодня власти города устроили рейд, чтобы показать, как работает система. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане на время новогодних праздников разрешили работу магазинов в ночное время. До 11 января 2022 года они смогут работать с 23.00 до 6.00. Кроме того, в республике внесли изменения в перечень объектов, где требуются QR-коды, — теперь они необходимы для посещения компьютерных и интернет-клубов, боулинга и аттракционов, расположенных в помещениях.
- Группа российских ученых завершила изучение омикрон-штамма коронавируса в ЮАР. Эксперты Минздрава РФ, Роспотребнадзора и центра «Вектор» подтвердили более высокую заразность новой мутации по сравнению с другими штаммами COVID-19. Невакцинированные переносят заражение «омикроном» тяжелее, особенно пожилые. Россия не исключает новых запретов на авиасообщение между государствами из-за глобального распространения этого штамма.
- Этой ночью в Татарстане ожидается сильный мороз — по прогнозу синоптиков, с 23.00 22 декабря до 9.00 23 декабря на территории республики ожидается похолодание до -25... -30 градусов. В связи с морозами для детей могут отменить занятия в школах. Так, в начальных классах сельских школ занятия не будут проводить при -23 градусах, а городских школ — при минус 25. В 10—11-х классах сельских школ уроки отменят при -30 градусах, в 10—11-х классах городских школ — при минус 32.
- Государственная дума России завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца депутаты провели 23 пленарных заседания. Сегодня депутаты приняли ряд важных законов — о создании единой государственной системы биометрических данных; о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы, распространяющих ложные сообщения об актах терроризма; об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей граждан; о запрете автоматического списания единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности и другие. Весенняя сессия Госдумы начнется 10 января и продолжится до 31 июля 2022 года.
- Черемшанский райсуд Татарстана приговорил к семи годам колонии общего режима экс-заместителя прокурора Нурлата Евгения Сергеева. Его признали виновным в серии взяток в 2018—2020 годах — за мягкую позицию гособвинения в интересах фигурантов уголовных дел и за лояльность к предпринимателям, бизнес которых стал предметом проверок. В качестве дополнительного наказания он лишен классного чина и права занимать должности в органах власти в течение трех лет после выхода на свободу. Оглашение приговора растянулось почти на шесть часов.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности, разработанным РФ. Двусторонний контакт ожидается в январе 2022-го. Россия намерена сделать все, чтобы ее предложения по безопасности были поняты и восприняты всерьез, заявил Лавров.
- Кремль опубликовал список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она состоится уже завтра. Начало в 12.00. Всего в списке значатся 507 аккредитованных представителей СМИ — корреспондентов и фотокорреспондентов, операторов и техников.
- Мэра Краснодара Андрея Алексеенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Утром в его квартире и кабинете прошли обыски. По версии следствия, в 2018-м, занимая должность первого замглавы администрации Краснодарского края, Алексеенко через посредника получил взятку ружьем стоимостью около 1,6 млн рублей. За эту «плату» он выдал заключение курируемого им департамента о соответствии новостройки в Прикубанском округе Краснодара, хотя у объекта имелись некоторые недостатки.
- Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об использовании в общественных местах COVID-сертификатов с QR-кодами о прививке. Сенаторы сослались на то, что, согласно Конституции РФ, жизнь и здоровье человека — высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, и потому забота об их сохранении и укреплении — одна из основополагающих конституционных обязанностей государства.
- В Иннополисе на заседании Совета по развитию цифровой экономики обсудили вопросы закрепления кодекса этики в сфере искусственного интеллекта в законодательстве и механизм возмещения вреда от действий ИИ. Совет призвал разработать механизм возмещения ущерба от использования ИИ. Речь идет в том числе о страховании ущерба. Соответствующие рекомендации были направлены в адрес Министерства экономического развития РФ и Центробанка. Подробности — в материале «Реального времени».
- Уроженка Татарстана, футболистка женской сборной России и «Локомотива» Алсу Абдуллина переходит в женский ФК Лондона «Челси». Контракт подписан на два с половиной года. Спортсменка будет выступать под номером 27 до июня 2024-го.
- Со следующего года на «Госуслугах» станет обязательной двухфакторная аутентификация — для входа в личный кабинет пользователям портала придется вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит им в СМС-сообщении на телефон. Пока около 90% владельцев профилей на портале не используют двойную защиту.
- Татарстан заключил концессию на 99 лет с инвестором строительства участка трассы до Альметьевска АО «Автострада». Соглашение предусматривает создание и эксплуатацию участка платной дороги от Алексеевского до Альметьевска протяженностью 145 км. Стоимость проекта составляет 83,669 миллиарда рублей.
- Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Сейчас его занимает Евгений Лукьянов.
- В Казани пропали десять первых российских легких самолетов аграрного назначения Т-500, стоимость которых составляет 165 млн рублей. Это обнаружили 13 декабря во время судебной экспертизы. Самолеты были заказаны Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А.Г. Ромашина (дочерняя структура «Ростеха») у казанской компании МВЕН.
- Татарстан стал участником пилотного проекта в сфере цифровизации малого и среднего бизнеса — республика будет одним из первых регионов России, чьи цифровые сервисы и решения в сфере государственного управления интегрируют в федеральную платформу. Пока эксперты тестируют новую цифровую платформу по оказанию мер поддержки бизнесу республики.
- Статус резидента Иннополиса получили 15 новых компаний. В общей сложности они создадут 521 рабочее место и привлекут 7,4 млрд рублей инвестиций. Максимальный объем инвестиций среди представленных проектов составил 3,3 млрд рублей.
- Россия довела до Анкары, что не одобряет присвоения имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в турецком городе Корфез. Накануне в МИД РФ обратился глава Чечни Рамзан Кадыров с просьбой отреагировать на это событие. Он призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он «за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией».
- Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения у перевозчика «ГК Альтекс», чей вахтовый автобус попал в ДТП под Елабугой 1 декабря 2021 года. Были нарушены правила оснащения транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации и порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов. Перевозчику вынесли представление с требованием устранить нарушения.
- Власти Татарстана утвердили комплексный план мероприятий по профилактике бешенства животных на 2022—2026 годы. Предусмотрены регистрация и вакцинация против бешенства собак, вакцинация диких хищных зверей, регулирование численности животных без владельцев, проведение лабораторных исследований, организация медпомощи лицам, подвергшимся инфицированию вирусом бешенства, и т.д.
- В Казани в новогодние праздники общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня. Так, автобусы начнут работу с 5.30—6.00, а в последний рейс отправятся в 21.00—22.30. Утром 1 января 2022-го автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты на два часа позже графиков движения в выходные дни.
- В одной из квартир в казанском поселке Дербышки двое взрослых и ребенок 2007 года рождения отравились угарным газом. По данному факту прокуратура Советского района города организовала проверку. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».
- В Казани за 15 миллионов рублей выставили на продажу два компьютерных клуба Vault, расположенных на ул. Баумана и на проспекте Альберта Камалеева. «Причина продажи — банальное занятие другим делом», — объяснил продавец. Подробности — в материале «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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