Главное к утру: восстановление теплоснабжения в Зеленодольске, «Ак Барс» обыграл «Трактор»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 22 декабря.
- Олимпийский чемпион Сочи по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был госпитализирован после того, как его избили трое неизвестных. Конфликт между Соловьевым и нападавшими произошел прошлой ночью в Москве. СМИ сообщают, что фигурист заступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову, после чего началась потасовка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов по факту избиения олимпийского чемпиона.
- В Высокогорском районе Татарстане открылась новая поликлиника, которую местные жители ждали еще с 2016 года. В поликлинике будут обслуживать 50 тысяч жителей района. Поликлиника начнет работать еще до Нового года. В старом здании расположится детская поликлиника.
- В «Татнефть Арене» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Трактором». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу казанской команды. В следующий раз «Ак Барс» сыграет против «Барыса». Матч состоится 23 декабря в «Татнефть Арене».
- В Зеленодольске вчера несколько жилых домов и объектов социальной инфраструктуры остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. К вечеру подачу теплоснабжения восстановили. Напомним, прокуратура начала проверку.
- В казанском Дворце спорта стартовали чемпионат и первенство Татарстана по фигурному катанию. Соревнования будут проходить до 22 декабря. В мероприятии принимают участие свыше 80 спортсменов из шести городов и районов республики, в том числе из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Альметьевска и др.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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