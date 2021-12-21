Итоги дня: минирование школ, цены на газ вновь бьют рекорд, Путин подписал законы и сделал заявления
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 21 декабря.
- Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. «Россия против кровопролития, хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но имея гарантии безопасности», — заявил глава государства. Подробности — в материале «Реального времени».
- Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Совет Федерации одобрил законопроект 15 декабря. За проголосовали 146 сенаторов, еще четверо выступили против. Единственным регионом России, где высшее должностное лицо называется президентом, остается Республика Татарстан. Депутаты Госсовета РТ выступали против принятия закона, но их поправки были отклонены.
- Еще один подписанный закон касался расширения полномочий полиции. Теперь сотрудники полиции имеют право проникать в жилые помещения, оцеплять здания и территории, вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и т. д. Закон был принят Государственной думой в третьем чтении 8 декабря.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти дополнительно выделят 90 млн рублей на исследование штаммов COVID-19. По его словам, Россия должна быть готова к любому сценарию распространения нового штамма, а для этого необходимо учитывать опыт других стран.
- В несколько казанских школ поступили сообщения о минировании. Правоохранительные органы проверяли эти сообщения, но какие именно школы были «заминированы», мэрия города не уточнила. Так, очевидец сообщил «Реальному времени» об эвакуации школы №18 по адресу ул. Муштари, 6 из-за сообщения о минировании. По информации газеты, детей разместили в музее Ленина неподалеку. Аналогичная волна «минирований» прокатилась по школам в Тюмени.
- Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделал снимки омикрон — штамма COVID-19. Фото опубликованы на сайте Роспотребнадзора РФ. Для получения фотографий клетки были залиты смесью эпоксидных смол, после чего с них были сделаны очень тонкие срезы, которые можно рассмотреть под микроскопом.
- В Казани в результате отравления алкоголем умерли три человека. Сегодня в полицию пришло сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Симонова в Авиастроительном районе обнаружили тела 36-летнего мужчины, 26-летней женщины и неустановленного пока мужчины. Также в 7-ю горбольницу с признаками отравления попала 25-летняя супруга одного из погибших мужчин. Выяснилось, что семейная пара отмечала годовщину свадьбы и пригласила в гости знакомых. В алкоголь они добавляли наркотик, что, предположительно, и стало причиной отравления.
- В Республике Татарстане 76 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровня были переведены в онлайн-формат. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин напомнил, что по поручению Владимира Путина перевод значимых услуг в онлайн-формат должен был произойти до конца 2022 года, Татарстан же выполнил задачу на опережение.
- Стоимость проезда в общественном транспорте Набережных Челнов повысят с 1 января 2022 года на два рубля. За наличный расчет проехать в трамвае и автобусе можно будет за 27 рублей, по льготному проездному — за 20, как и в 2020 году.
- В Зеленодольске несколько жилых домов и объектов социальной инфраструктуры остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Без тепла остаются жители многоквартирных домов и часть объектов по улицам Строителей, Комарова, Баки Урманче. Прокуратура начала проверку.
- Президент России Владимир Путин также подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации, а сам закон вступит в силу 1 января 2022 года.
- Переговоры США с Россией по вопросу гарантий безопасности могут пройти в начале 2022 года. Возможность их проведения была анонсирована американским Госдепартаментом. Документ по гарантиям безопасности был опубликован МИД РФ еще на прошлой неделе. В проекте соглашений России и НАТО указывается, что страны не рассматривают друг друга в качестве противников.
- В Европе цены фьючерсов на газ обновили исторический максимум, достигнув 1 939 долларов за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Последнее рекордное значение цен фьючерсов на газ, по данным лондонской биржи ICE, было достигнуто 16 декабря в 1 600 долларов за тысячу кубометров, такой резкий скачок был первым с начала октября.
- В новогоднюю ночь в Татарстане за порядком будут следить больше 2 тысяч сотрудников полиции и около тысячи росгвардейцев. Также в течение праздничных дней они будут работать в местах массового скопления людей, проверяя соблюдение антиковидных мер. Подробнее о проведении новогодних праздников — в материале «Реального времени».
- Умер бывший главный тренер казанского клуба «Рубин» Виктор Антихович. Он скончался на 77-м году жизни. Антихович играл за казанский футбольный клуб в 1975 и 1976 годах. Главным тренером «Рубина» он был в 2000 и 2001 годах. Его последним местом работы стал ФК «Питер».
- В отношении ПАО «Иджат», принадлежащего Айдару Газизову, закончилась процедура конкурсного производства. По решению арбитражного суда завершение процедуры банкротства является основанием для ликвидации должника и окончания деятельности компании. «Иджат» строил бизнес в нефтяной сфере, проводя исследования и разработку химических реагентов.
- В России разработан ГОСТ по захоронению в братских могилах погибших людей и животных в военное и мирное время. Документ публикован на официальном сайте МЧС России. По его требованиям, выбор мест захоронения производится с учетом правил городской застройки, расстояния до жилых зданий и особенностей рельефа. Расстояние между гробами должно составлять полметра по горизонтали и заполняться землей.
- Арбитражный суд РТ признал депутата Госсовета и директора компании «Реставратор» Рустема Хасанова банкротом. Ак Барс Банк направил иск общей суммой 24,1 млн рублей. Суд признал заявление и заявил о начале процедуры реструктуризации долгов. В течение 15 дней депутату необходимо предоставить финансовому управляющему все сведения о своем имуществе.
- ФБУ «Авиалесоохрана» получило сегодня два новых многоцелевых вертолета Ми-8-МТВ-1 для тушения лесных пожаров, собранных на Казанском вертолетном заводе. Символические ключи передал заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев. В 2022 году собираются сдать еще четыре машины, а в целом КВЗ хочет передать около 100 вертолетов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Пайщики челнинского потребительского кооператива Best Way создали петицию с требованием исключить организацию из списка финансовых пирамид, который ведет Центробанк. Из-за внесения кооператива в список ЦБ Роскомнадзор 16 декабря заблокировал сайт организации. Таким образом, пайщики не могут внести ежемесячные платежи.
- Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения санитарных норм и правил и требований технического регламента на АПК «Камский» — там производят колбасу «Сосновоборскую». Например, одноразовые перчатки сотрудников лаборатории и ампулы были выброшены в мусорное ведро вместе с остальными отходами.
- По итогам 2021 года ущерб от чрезвычайных ситуаций в России может превысить 165 млрд рублей, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в интервью ТАСС. О том, много это или мало, читайте в материале «Реального времени».
- Особенности вакцинации от коронавируса должны быть «немножко пересмотрены», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Пересмотр подхода к вакцинации необходим из-за ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса.
- Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Речь идет о наказании преступников, которых уже ранее судили за насильственные действия в отношении несовершеннолетних лиц. Также пожизненное лишение свободы ожидает злоумышленников за преступление в отношении двух и более детей.
- Центробанк сообщил, что в ноябре средства населения на валютных счетах и депозитах в российских банках сократились на $2,55 млрд (2,7%) — это произошло впервые с марта 2020 года.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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