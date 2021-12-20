Итоги дня: морозы до -27°С в Татарстане, «большой должок» США, блокировка машин на казанских парковках
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 20 декабря.
- В Татарстан на этой неделе придут морозы. Заметно похолодает уже в среду, 22 декабря, — температура опустится до -12... -17°С, ночью и утром при прояснениях — до -22 градусов. Самым морозным окажется четверг — ночью похолодает до -17... -22 градусов, а утром при прояснениях ожидается до -27 градусов. Похолодание прогнозируется во всем Поволжье. Однако уже к выходным должно заметно потеплеть. Относительно погоды на новогоднюю ночь точных прогнозов нет. Морозной или теплой окажется ночь с 31 декабря на 1 января — в материале «Реального времени».
- Центробанк РФ предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей. Это может коснуться спецвкладов с повышенным процентом для россиян с небольшими доходами. Разницу с рыночной ставкой предлагается покрыть за счет прибыли кредитных организаций.
- Всемирный экономический форум в Давосе, который планировалось провести с 17 по 21 января 2022-го, перенесли на лето. Организаторы приняли такое решение из-за распространения по всему миру омикрон-штамма коронавируса. Форум проведут в онлайн-формате.
- Казанский суд огласил часть допроса Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая стрельбу в гимназии №175. Обвиняемый по четырем статьям УК РФ рассказал, что сделал выбор в пользу этого учреждения, так как, будучи его выпускником, знал и о внутреннем расположении помещений, и об отсутствии охраны. Декабрьские показания «казанского стрелка» приобщили к ходатайству следствия о продлении домашнего ареста другому фигуранту дела — экс-директору компании «Ваша безопасность» Сергею Иванову.
- Россия ждет ответа США на разработанный ею проект соглашения РФ и НАТО о гарантиях безопасности. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что ответ от американской стороны необходим срочно, но Вашингтон пока не отреагировал. При этом Рябков указал, что за США есть «большой должок» — научиться воспринимать Россию как партнера.
- Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош», который в этом году в третий раз подряд стал чемпионом страны. На посту главного тренера «Ференцвароша» он сменил австрийца Петера Штёгера. О сроке контракта Черчесова и венгерского клуба не сообщается.
- Футболистов сборной России предложили штрафовать за плохую игру, чтобы у них было больше мотивации играть хорошо «и с полной самоотдачей». Идея принадлежит депутату Госдумы Султану Хамзаеву. Он намерен направить письмо с предложением министру спорта РФ и главе Российского футбольного союза.
- В Казани продолжают бороться с «халявщиками», которые не хотят оплачивать стоянку на муниципальных парковках: с 22 декабря колеса их машин будут блокировать. Для того чтобы «освободить» машину, придется звонить на номер контакт-центра, который указан на самом блокираторе. Подробности — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал расширение со следующего года списка сервисов на портале «Госуслуг». Например, граждане смогут оформить некоторые пособия на детей, зарегистрировать право на недвижимость. Всего на «Госуслугах» в 2022-м появится еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса.
- С января по ноябрь 2021-го количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в шесть раз. Теперь их насчитывается более 19 тысяч, тогда как в прошлом году их было только 3,3 тысячи. Это больше 6% от всех зарегистрированных в республике субъектов МСП и самозанятых.
- Национальный проект «Безопасные качественные дороги» может быть выполнен на год раньше запланированного срока, к концу 2023 года. В этом может помочь дополнительное финансирование из бюджета, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он обратил внимание, что в этом году на региональные дороги выделили 166 млрд рублей, благодаря чему получилось опережающими темпами отремонтировать 2,2 тыс. км дорог и досрочно завершить работы на 400 объектах.
- В Казани возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели мужчины, упавшего в люк с жидким битумом. По версии следствия, погибший пытался срезать металлические конструкции, но, потеряв равновесие, упал в емкость, которую не закрыли должным образом. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
- Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса. «Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014—2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение», — объяснил руководитель центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов. Порошенко 23 декабря ждет допрос.
- Из бюджета Казани выделили более 25 миллионов рублей на установку системы контроля и управления доступом (СКУД) — она предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей на территорию 357 детсадов и трех дошкольных отделений при общеобразовательных организациях. На калитках забора или входных дверях установят специальные контроллеры. Попасть на объект можно будет с помощью карты или смартфона через специальное приложение, а также позвонив по специальному телефону дежурному, который сможет открыть дверь дистанционно, увидев через экран, кто пришел. Подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня в СМИ распространилась информация, что по центру Челябинска разгуливал подросток с огнестрельным оружием. При этом прохожие на него в основном не реагировали. Как выяснило МВД, в руках у молодого человека была игрушка.
- В Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе открылись новые крытые футбольные манежи, возведенные по республиканской программе строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений. За одну смену на поле размером 20×40 метров здесь могут позаниматься до 24 человек. В открытии манежей по видеосвязи приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие на Украине закона об упрощенном получении гражданства лицами, «преследуемыми» в России, заявил, что в нашей стране «нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям». Он заверил, что граждан преследуют строго в определенных законом случаях, — «за подозрение в совершении тех или преступлений».
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило полное разрешение на проведение в Казани чемпионата мира на короткой воде в 2022 году. Соревнования начнутся 17 декабря — на следующий день после того, как перестанут действовать санкций WADA в отношении России, которые предусматриваю запрет на проведение чемпионатов.
- Совет Федерации не обсуждает возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Сенатор Владимир Круглый уверен, что возможные наказания не приведут к массовой иммунизации населения. По его мнению, необходимы другие методы — стимуляция и убеждение.
- В парках Казани стартовала зимняя программа «Вот-вот», которая продлится до 15 января. Жителей и гостей города ждет более 80 бесплатных мероприятий. Например, 1 января в парке «Крылья Советов» пройдет концерт «Голубой огонек».
- МИД Белоруссии сообщил о нападении на лондонское посольство страны. В ведомстве заявили, что неизвестные испортили фасад здания, а затем «физически атаковали» дипломатов, одному из которых впоследствии понадобилась помощь медиков. Из напавшей группы удалось задержать только нескольких. Из-за инцидента белорусскому МИД пришлось вызвать временного поверенного в делах Великобритании — ему выразили протест. Кроме того, ведомство потребовало расследовать случившееся и наказать виновных.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал разработать решение для проблемы нехватки кадров в городе. Документ должны подготовить в начале следующего года. Градоначальник, давая поручения, указал, что самый важный момент в борьбе с кадровым голодом — зарплаты. Они, по мнению Магдеева, должны быть достойными.
- Центральный районный суд Кемерово установил вину двоих фигурантов по делу о пожаре 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» — экс-начальника Госстройнадзора по Кемеровской области Танзили Комковой и гендиректора строительной компании «ИСК «Ресурс», отвечавшей за реконструкцию здания, Никиты Чередниченко. Выяснилось, что объект ввели к эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.
- В Госдуму внесли законопроект, которым предусмотрено лишение представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки, включающие в себя в том числе запугивание с целью контроля над личностью. Будет приравниваться к пыткам и принуждение сотрудниками ФСИН к даче показаний.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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