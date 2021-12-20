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«Союз МС-20» с японскими туристами совершил посадку в Казахстане

08:43, 20.12.2021
«Союз МС-20» с японскими туристами совершил посадку в Казахстане
Фото: roscosmos.ru

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» совершил посадку в 148 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане, сообщает «РИА Новости»

На борту корабля находились японские туристы Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а еще космонавт Александр Мисуркин. Туристы и космонавт чувствуют себя хорошо. Аппарат приземлился вертикально, его взяли под охрану.

8 декабря «Союз МС-20» с японскими туристами успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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