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Итоги дня: ключевая ставка в 8,5%, общепиту РТ смягчили ограничения, договор с НАТО о гарантиях безопасности

19:00, 17.12.2021
Итоги дня: ключевая ставка в 8,5%, общепиту РТ смягчили ограничения, договор с НАТО о гарантиях безопасности
Фото: vk.com/mid

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 17 декабря.

  • Центробанк РФ в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку — на этот раз сразу на 1 п.п., до 8,5%. Это максимум с 2017 года. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, совет директоров рассматривал возможность повышения ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов. Не исключено, что ее увеличат на следующем заседании, которое пройдет 11 февраля 2022-го. Подробности — в материале «Реального времени».
  • Как объяснила Набиуллина, Банк России пока не добрал жесткости по ключевой ставке для возвращения инфляции к 4%. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой им кредитно-денежной политики годовая инфляция установится в пределах 4—4,5% к концу следующего года. Затем она будет находиться вблизи 4%.
  • Власти Татарстана разрешили заведениям общепита работать в новогодние праздники до 01.00 — такая возможность им предоставлена с 20 декабря 2021-го по 10 января 2022-го. В новогоднюю ночь рестораны и кафе смогут работать до 3 часов ночи. С просьбой о послаблениях в новогоднюю ночь к властям республики обращалась Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана. В организации заверили, что все заведения общепита, входящие в АРиО, соблюдают все ограничения.
Фото: Максим Платонов
  • При этом в общественном транспорте Татарстана, несмотря на снижение темпов заболеваемости коронавирусом, не планируют до Нового года и в праздничную ночь отменять QR-коды. Пассажиров-нарушителей, как отметили в Миндортрансе РТ, стало меньше. Подробности о текущей эпидемиологической обстановке в республике — в материале «Реального времени».
  • Российский МИД обнародовал проект соглашения РФ и НАТО о гарантиях безопасности, согласно которому стороны не рассматривают друг друга в качестве противников. Москва и Североатлантический альянс обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территории друг друга, и исключить присоединение Украины и других стран к НАТО. В документе также прописано, что международные споры будут решаться мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности. Документ обсуждается с союзниками по НАТО.
  • Устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев опроверг версии, что его могли направлять иные лица. «Я один совершил. Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял. Я делал все сам», — заявил он журналисту «Реального времени». Кроме того, стало известно, что возбужденные и соединенные в одно производство дела о гибели девяти человек в гимназии №175 вновь разделили. Это произошло незадолго до предъявления Галявиеву окончательного обвинения по четырем статьям УК РФ.
Фото: Ирина Плотникова
  • Экономика России восстановилась после коронакризиса еще в середине текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства объяснил это результатом работы всего делового сообщества страны и тем, что большинство предпринимателей проявило ответственность за свои коллективы.
  • Ожидается, что Татарстан по итогам 2021 года нарастит валовой региональный продукт до 3,2 трлн рублей. По итогам прошлого года ВРП республики составил 2,447 трлн рублей, показав снижение на 2,9%. Объем промышленного производства тогда составил 2,721 трлн рублей, сократившись на 3,6%.
  • Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что у властей нет планов по введению ежегодных новогодних выплат пенсионерам. Такой вопрос даже не обсуждался. Информация о предложении ввести такие выплаты ему не поступала.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства Актанышского района разобраться со случившимся на сельском кладбище, где спилили крест с одной из могил. Инцидент он назвал халатностью со стороны местных властей. Главе Актанышского района Энгелю Фаттахову Минниханов вынес строгое предупреждение.
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что трассу М-12 Москва — Казань построят в заявленный срок, несмотря на увеличение стоимости работ. «Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было — за трехлетку 2,5 трлн рублей в экономику будет направлено», — рассказал он.
Фото: tatarstan.ru
  • Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах, который накануне в первом чтении приняла Госдума. Президент обратил внимание, что документ должен быть четким, ясным, понятным. При доработке законопроекта он поручил учитывать мнение россиян.
  • Директором Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» назначен мэр Деревни Универсиады Ильнур Рахимов. На этом посту он сменил Айрата Сибагатуллина, который вернулся на ТНВ в качестве заместителя гендиректора — директора по кинопроизводству.
  • Данные относительно эффективности российских вакцин против омикрон-штамма коронавируса появятся до конца года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Однако центр Гамалеи уже выяснил, что вакцинация разработанными ими «Спутником V» и «Спутником Лайт» гарантирует полную защиту от этой мутации. Эффективность «Спутника V» против «омикрона» подтвердил и Путин. По его словам, эта вакцина действеннее других.
  • В Госдуме поддержали пакет законопроектов о введении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий на упрощенную систему налогообложения. Согласно проекту, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в этих регионах установят специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», которым смогут воспользоваться юрлица и ИП, чей годовой доход не превышает 60 млн рублей, а число наемных сотрудников не больше пяти человек. Для них устанавливается налоговая ставка в 8% на доход или 20% на доходы, уменьшенные на величину расходов.
  • Из-за пандемии коронавируса с КАМАЗа ушли почти 2 тысячи пенсионеров, на удаленную работу отправили 1,9 тыс. человек старше 60 лет. Работавшие на конвейере отправились в вынужденный отпуск, половина из них не вернулись к работе после снятия ограничений этой весной. Из-за нехватки кадров предприятию впервые пришлось привлечь к работе мигрантов — на сегодняшний день там работают 450 человек из Узбекистана. Рассматривается возможность привлечения к труду заключенных по программе ФСИН.
Фото: Сергей Афанасьев
  • Татарстан направил заявку на поставку вакцин для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, рассчитанных на 200 тысяч подростков. Как только вакцина поступит, детей начнут прививать в детских поликлиниках и в школьных мобильных пунктах. Для подростков пунктов вакцинации в ТЦ, скорее всего, не будет.
  • Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с новым главным тренером, после того как этот пост покинул португалец Руй Витория. Его преемником стал итальянец Паоло Ваноли. Он продолжит тренировать футболистов до конца сезона-2022/23.
  • Кабмин Татарстан определил состав оргкомитета по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week в 2022 году. Его возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Оргкомитету предстоит до 20 декабря разработать и утвердить положение о мероприятии. Форум в следующем году пройдет в Казани с 21 по 24 сентября.
  • В следующем году жители России смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью мобильного приложения «Народный инспектор». Система будет работать следующим образом: нужно запустить мобильное приложение, указать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить. Соответствующие штрафы будут выписывать без составления протокола.
  • В столице Татарстана открыли бюст известного писателя, первого студента Казанского императорского университета Сергея Аксакова. Памятник находится на территории главного здания КФУ. Автором бронзового бюста стал скульптор Салават Щербаков.
Фото: КФУ
Татьяна Демина
Общество Татарстан

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