Итоги дня: продление ареста Галявиеву, Госдума поддержала QR-коды в общественных местах, штраф Борису Петрову
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 16 декабря.
- Сегодня экс-руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров выступил в суде с последним словом. Он объяснял свое преступление заботой о промышленной безопасности. «Признаю свою вину, но хочу, чтобы вы понимали — сделал я это не из корыстных побуждений — это отмечает и следствие», — заявил он. С речью Петрова можно ознакомиться в материале «Реального времени».
- В итоге Вахитовский райсуд Казани признал Петрова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей, притом что гособвинитель попросил для обвиняемого 2,5 года колонии-поселения. По ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» уголовное дело прекратили по истечении срока давности.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах — документ поддержали 329 из 417 голосовавших депутатов, против выступили 87, один предпочел воздержаться. После его принятия сертификат понадобится россиянам для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, заведений общепита и объектов розничной торговли. Планируется, что действовать система будет до 1 июня 2022 года. Введение QR-кодов в общественных местах поддержали регионы РФ и медицинское сообщество. Перед вторым чтением законопроект вновь пройдет обсуждение в субъектах РФ.
- QR-коды одобряют и в Казани — депутаты городской думы высказались против предложения местной фракции КПРФ об обращении к правительству Татарстана с просьбой отменить это ограничение. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин заявил, что итоги по этому вопросу подводить пока рано, поскольку «это направлено на сохранение здоровья граждан».
- Тем временем глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал о планах проверить данные о финансировании противников QR-кодов из-за границы. «С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — заявил он.
- Приволжский райсуд Казани продлил арест Ильназу Галявиеву, устроившему 11 мая стрельбу в гимназии №175. Он пробудет под стражей до 11 апреля 2022 года. О продлении ареста ходатайствовало следствие. Обвиняемый по четырем статьям Уголовного кодекса казанский стрелок против продления ареста не возражал. Он подтвердил, что полностью признает свою вину.
- Казгордума приняла поправки в городскую социально-экономическую стратегию до 2030 года: продолжительность жизни казанцев «увеличили» до 80 лет, число парковочных мест — до 10 тысяч, среднюю зарплату — до 74 тысяч рублей. С 2017 по 2021 год реализация документа позволила построить 33 детсада на 7,5 тысячи мест, 13 школ на 15 тысяч мест. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин до конца 2021 года может провести встречу с американским лидером Джо Байденом. Однако договоренностей по этому вопросу нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- В Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения накануне вечером автомобиля Chevrolet Lacetti и грузовика Volvo в Актанышском районе РТ. Оно заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование уголовного дела.
- В Госдуму внесли еще один законопроект Клишаса — Крашенинникова, которым для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый пятилетний срок полномочий. Документом предусмотрено, что главы регионов могут вынести выговор или предупреждение градоначальникам и руководителям местных администраций. Планируется, что основная часть нововведений вступит в силу с 1 января 2023 года.
- В России число выявленных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выросло до 25. Их выявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге. В Ростовской области штамм «омикрон» выявили в организме 22-летнего студента-медика, вернувшегося из Конго.
- Казань первой в России внедрила оплату в электротранспорте через мобильное приложение. С сегодняшнего дня пассажиры получили возможность оплатить проезд в трамваях и троллейбусах через приложение «Казань транспорт», не дожидаясь кондуктора.
- Проблема высокой инфляции вызывает обеспокоенность Кремля, сообщил Песков. Пресс-секретарь Путина заверил, что правительство страны принимает все меры, чтобы вернуть инфляцию к запланированным показателям как можно скорее, но это сложный процесс, требующий большой и постоянной работы.
- Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил ежегодно выплачивать предновогодние выплаты пенсионерам, так как в предпраздничные дни расходы традиционно повышаются в связи с организацией праздника и покупкой подарков. Согласно подсчетам, на это в 2022 году может потребоваться 786,2 млрд рублей из федерального бюджета.
- Татарстан ожидает почти 100%-ную загрузку отелей и гостиниц к новогодним праздникам. На сегодняшний день она достигает уже 75—80%. В прошлом году в период новогодних праздников республику посетили 152 тыс. туристов. Примерно такого же числа гостей ожидают и в этом году. Подробнее — в материале «Реального времени».
- ВОЗ может уже в первом квартале 2022 года одобрить и внести в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Пока организация ждет досье, которое РФ должна предоставить до конца текущего года.
- К концу 2021 года Татарстан планирует освоить 30 миллиардов рублей на строительных работах на трассе М-12. В следующем году эта цифра должна составить от 56 до 80 миллиардов, поделился подробностями министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
- Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман заявил, что не стоит ждать в первой половине 2022-го решения о сертификации оператора «Северного потока — 2». Компания Nord Stream 2 AG начала процесс реорганизации, в связи с этим сертификацию газопровода приостановили. Ее продолжат после предоставления регулятору соответствующей документации.
- В общественном транспорте Набережных Челнов планируется внедрить бескондукторную систему оплаты проезда с помощью банковской или транспортной карты. За поставку оборудования МУП «Горкоммунхоз» готово заплатить более 21 миллиона рублей. Для работоспособности всей системы купят роутеры, видеорегистраторы, жесткие диски, установочные комплекты, мониторы водителей, крепления, стояки. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В столице Татарстана откроют бюст писателя и первого студента Казанского императорского университета Сергея Аксакова. Монумент расположится во дворе главного здания КФУ. Идея увековечить память писателя принадлежит Русскому национально-культурному объединению РТ.
- Второй кассационный суд Москвы отменил приговор блогеру Эдварду Билу, ставшему участником ДТП в апреле 2021 года на Смоленской площади, и направил дело на пересмотр в Пресненский суд столицы. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что его подзащитному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
- В Актанышском районе Татарстана неизвестные спилили крест на могиле на кладбище, где похоронены представители разных конфессий, — полиция разыскивает вандалов. По данному факту возбудили уголовное дело, оно находится на контроле у главы муниципалитета Энгеля Фаттахова.
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков. Документ получил поправку, согласно которой продажа билетов на спортивные соревнования, определенные правительством, будет вестись «при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации». Законопроект должен вступить в силу с 1 июня следующего года.
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу надзорного ведомства своего нового заместителя — старшего советника юстиции Ильнура Ибрагимова. До назначения на эту должность он с 2019 года работал прокурором Высокогорского района РТ.
Татьяна ДеминаОбществоЭкономикаПроисшествияВластьМедицина Татарстан
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