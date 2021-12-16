В Казани определили нормативы финансирования общеобразовательных учреждений на следующий год

В Казани утвердили нормативы финансирования общеобразовательных учреждений на 2022 год. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, норматив финансовых затрат на содержание одного воспитанника в год в интернате при общеобразовательном учреждении составляет 97,3 тысячи рублей, в общеобразовательной школе-интернате — 143,8 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также утверждены нормативы содержания имущества общеобразовательных школ и школ-интернатов всех видов города. Всего в списке упомянуты 167 учреждений. Норматив содержания имущества в год составляет от 200 рублей до 4,7 тысячи рублей за 1 кв.м.

Величина родительской платы за содержание одного воспитанника, проживающего в школе-интернате и получающего питание и обмундирование, составляет 2,6 тысячи рублей в месяц. Для воспитанников, не проживающих в школах-интернатах и получающих питание, устанавливается 2,3 тысячи рублей.

Также сегодня в мэрии Казани установили компенсации семьям с детьми, посещающим дошкольные учреждения города.

Диана Жиленкова