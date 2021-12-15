Итоги дня: коллапс трудовых ресурсов в Татарстане, задержание владельца «Листвяжной», Матвиенко vs Кравцов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 15 декабря.
- Утром в соцсетях распространилась информация, что к нескольким школам Казани подъехали сотрудники правоохранительных органов. Как объяснили в мэрии города, поступили ложные сообщения о минировании образовательных учреждений. Угроза отсутствовала.
- Совет Федерации одобрил законопроект о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами. В пользу закона Клишаса — Крашенинникова отдали свои голоса 146 сенаторов, еще четверо выступили против. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ни один из глав регионов России не высказал замечаний к доработанному закону, все удовлетворены внесенными во втором чтении изменениями.
- Председатель Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Госсовета РТ Альберт Хабибуллин заявил, что планируется разработать дорожную карту по исполнению принятого закона о региональной власти. Пока же республиканский парламент ожидает подписания документа главой государства.
- Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели онлайн-встречу. Российский лидер в разговоре с коллегой отметил, что между двумя государствами образовалась новая модель сотрудничества, которая базируется на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга. Путин считает, что отношения России и Китая — образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке.
- В Казани изменят режим работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Так, например, с 17 декабря прививочный кабинет в ТЦ «Мега» перестанет работать круглосуточно — он будет принимать с 8.00 до 20.00. Кроме того, в пятницу вечером закроется пункт вакцинации в КДК им. В.И. Ленина.
- Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Стороны договорились расторгнуть двухлетний контракт по взаимному соглашению. Вместе с тренером клуб покидают его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
- В Челнах на стройке соборной мечети «Джамиг» приступили к сооружению больших минаретов. Уже завершена выкладка кровли на двух флигелях площадью 960 кв. метров. Идет разработка дизайна витражей.
- Следком сообщил о задержании ряда лиц из руководства холдинга СДС по делу о гибели горняков на шахте «Листвяжная». Среди них и основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев. Свою вину он не признал. Следствие считает, что один из задержанных, технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов, знал об опасной концентрации метана на шахте, но не остановил работу.
- Погибшему в сентябре 2021-го главе МЧС России Евгению Зиничеву установят памятник в Москве. Такое решение приняла городская дума. Памятник планируют установить на средства Российского военно-исторического общества.
- В Казани могут возобновить серийное производство Ту-160. Вопрос сегодня обсуждался руководством Татарстана и управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым.
- Госархив Татарстана завершил переезд из Казани в новое здание в поселке Столбище Лаишевского района РТ. Процесс занял 35 дней. За это время перевезли более 210 тысяч коробок архивных документов, свыше 40 тысяч аудиовизуальных документов и оборудование для реставрации и копирования документов.
- Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК планирует расширить применение онлайн-голосования на выборах в 2022 году. По ее словам, организация такого формата процедуры предполагается в ряде регионов России.
- В акватории Японского моря фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», предназначенного для поражения подводных лодок. Пуск производился по подводной цели, боевая часть ракеты успешно поразила ее.
- Путин заявил о необходимости создания постоянного механизма контроля за ценами на строительные материалы. Он считает, что профилактические беседы не помогут решить проблему. Подорожание стройматериалов заметно сказалось на стоимости строительства школ — она выросла на 26%.
- Кроме того, президент России потребовал до конца 2021-го утвердить программу развития транспорта, чтобы она начала работать с начала следующего года. Министр транспорта Виталий Савельев рассказал ему, что надеется на ее запуск с 1 января, но она пока находится в стадии согласования. «Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова», — заявил в ответ на это Путин.
- Возникли вопросы у президента и к Минприроды. Путин поинтересовался, кто в ведомстве отвечает за ликвидацию незаконных свалок, и пообещал запомнить его имя. Им оказался Мурад Керимов. Вопросы у главы государства возникли из-за отсутствия проектной документации на ликвидацию сотни свалок.
- Bloomberg сообщил, что несколько крупных стран Евросоюза выступают против введения санкций в отношении России из-за ее якобы предстоящего нападения на Украину. По данным агентства, это Германия, Франция, Испания и Италия. Эти страны считают, что с РФ важнее провести переговоры по украинском вопросу, а не вводить экономические ограничения.
- Дефицит числа работников летом и осенью 2021 года на российских предприятиях стал максимальным показателем с 2014 года. Согласно исследованию, на рынке труда открыто 2,2 млн вакансий. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Нехватка кадров ощущается, в частности, и в Татарстане. На проблему обратил внимание президент республики Рустам Минниханов. Для ее решения необходимо разработать специальную программу по кадровой политике, считает он. Представители крупных производственных предприятий РТ опасаются, что острый дефицит рабочих в промышленном комплексе, оцениваемый в 27,7 тысячи человек, может перерасти в настоящий коллапс нехватки трудовых ресурсов. Подробности ситуации на рынке труда в республике — в материале «Реального времени».
- С начала следующего года экспортная пошлина на нефть в России понизится на $30,8. Таким образом, с 1 января 2022-го она составит $46,7 за тонну, сообщили в Минфине. На сегодняшний день экспортная пошлина равна $77,5 за тонну.
- Суд в Германии приговорил к пожизненному лишению свободы россиянина Вадима Соколова — его обвинили в убийстве в августе 2019-го гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском парке. Не исключено, что его могут выдать России, однако решение за другими органами. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев считает вердикт суда необъективным и политически мотивированным.
- Матвиенко намерена доложить Кабмину о попытках министра просвещения РФ Сергея Кравцова надавить на Совет Федерации с целью принятия закона об использовании верифицированных онлайн-платформ и учебников с ошибкой. «Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения», — заявила она.
- Нидерландская компания Booking.com выполнила предписание ФАС России об отмене паритета цен. Она прекратила ограничивать гостиницы в установлении более низких цен на других каналах продаж. Кроме того, внесены изменения в Общие условия предоставления услуг и привилегированную программу.
- Завод «Камский сапропель», некогда принадлежавший известному челнинскому предпринимателю Ильдару Вазыхову, продали с торгов за 77,9 миллиона рублей. Эта сумма на 30 с лишним миллионов меньше изначальной цены и в пять раз ниже стоимости предприятия в 2018 году. Производство минерало-органических yдoбpeний и кopмoвыx дoбaвoк для животноводства выкупило АО «РариТЭК Холдинг» через свою «дочку». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Илон Маск вновь назван «Человеком года». Вслед за журналом Time этот титул американскому предпринимателю и главе компаний Tesla и SpaceX присвоила британская газета Financial Times. Свое решение издание обосновало тем, что Маск радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию.
- К реконструкции казанского ТЦ «Кольцо» планируют приступить в конце 2022 года. Точная дата проведения работ пока неизвестна. Ориентировочно это случится не раньше, чем через десять месяцев.
- Экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, лишенная своего статуса в прошлом году, покинула Россию, улетев в Ереван. Высшая квалификационная коллегия судей РФ уже дала согласие на возбуждение в отношении нее уголовного дела по двум статьям УК — о мошенничестве и подлоге в отношении экс-судьи. По версии следствия, Хахалева похитила более 1 млн рублей и вносила ложные сведения в табели сотрудников.
- В Минэнерго России уверены, что российский газ будет конкурентоспособным еще 30—35 лет. Замглавы ведомства Павел Сорокин обратил внимание, что российский газ — один из самых дешевых и чистых источников энергии. Большинство его поставок идет по долгосрочным контрактам.
- Набережные Челны наряду с Уфой, Москвой, Краснодаром и Тюменью попали в список российских городов, где опаснее всего встречать Новый год. Городами с самой благоприятной обстановкой для празднования названы Смоленск, Челябинск, Саратов, Тамбов и Екатеринбург. Столица Татарстана оказалась в списке городов, где на Новый год регистрируется самое большое количество тревог.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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