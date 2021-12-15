Главное к утру: проект о QR-кодах одобрен в первом чтении, цена газа в Европе и альтернатива ЕГЭ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 15 декабря:
- Из-за прорыва газопроводной трубы произошло факельное горение на территории Кочубеевского округа Ставрополья. Без газоснабжения остались 20 населенных пунктов. Газ отключен в 7 609 домовладениях.
- Стоимость газа на европейском рынке превысила отметку в $1525 за тысячу кубометров. Цена фьючерсов на открытии превысила $1400 долларов, росла первые несколько часов, после снизилась до 1350 долларов, а затем вновь поднялась, достигнув максимальной отметки в $1525.
- Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах к первому чтению. Глава комитета Василий Пискарев рассказал, что регионы уже начали направлять поправки ко второму чтению в этот законопроект.
- Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что портфолио выпускников школ при поступлении в вузы может стать альтернативой ЕГЭ. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что замена ЕГЭ на портфолио создаст для детей неравные шансы для поступления в вузы. Она считает, что шансы на хорошее портфолио у ребенка в сложной жизненной ситуации по сравнению с ребенком из благополучной обеспеченной семьи очень отличаются. По мнению Волынец, портфолио может служить лишь дополнением к существующему экзамену. Но и он требует пересмотра.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец навестила в больнице девочку, над которой издевалась мать и снимала происходящее на видео. По словам медиков, у девочки явный дефицит веса. Но за две недели в больнице она стала спокойнее спать, начала хорошо кушать, охотнее идти на контакт. Бабушка обратилась к уполномоченному по правам ребенка с оформлением опеки над ребенком, но для этого оба родителя должны быть лишены родительских прав. Отец девочки их не лишен. В соцсетях появилась информация о том, что отец девочки заявил о намерении отказаться от нее.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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