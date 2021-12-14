В Татарстане появится Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса

В Татарстане появится Региональный центр компетенций в области минерально-сырьевого комплекса. Соглашение о создании было подписано сегодня в Санкт-Петербургском горном университете, в рамках рабочей поездки президента РТ Рустама Минниханова.

Центр появится на базе Альметьевского государственного нефтяного института. Его основными задачами станут: подготовка кадров для горной промышленности, повышение квалификации специалистов и научных кадров, распространение достижений по всем направлениям развития минерально-сырьевого комплекса, развитие экологически чистых технологий ведения горных работ.

Фото: tatarstan.ru

Также стороны планируют вместе участвовать в исследованиях по приоритетным направлениям развития нефтегазового сектора, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В сентябре Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) спустила на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М», на котором будет применяться технология безэкипажного судовождения. В разработке корабля принимали участие студенты из Казани, Санкт-Петербурга и других городов.



Татьяна Леухина