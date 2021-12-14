Главное к утру: новые протоколы для казанского кафе без QR-кодов, Вавилов удостоился Международной премии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 14 декабря:
- На казанское кафе Madame Pavlova, которое ранее объявило об отказе от системы QR-кодов для посещения заведения, составят еще пять протоколов. Владелица кондитерской Раиля Шайхиева отметила, что заведение работает в закрытом формате и оформление тоже происходит в закрытом формате.
- Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и ночью выходить из дома. Срок действия запретов — до 13 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.
- Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит к первому чтению этот законопроект с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, другими комитетами, с представителями медицинского сообщества.
- Председатель правления татарстанского общественного благотворительного Фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов удостоился международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и верность».
- Умер народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, создатель фильма «Асса» Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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