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Сегодня в Татарстане прогнозируется снег и до -8 градусов

05:20, 14.12.2021
Сегодня в Татарстане прогнозируется снег и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 14 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -3... -8 градусов. В Казани ожидается от -3 до -6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -7 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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