Сегодня в Татарстане прогнозируется снег и до -8 градусов
Во вторник, 14 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель.
Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -3... -8 градусов. В Казани ожидается от -3 до -6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -7 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым