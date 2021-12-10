Главное к утру: телефонный разговор Зеленского и Байдена, корабль управления «Донбасс» лег на обратный курс
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 10 декабря:
- Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели полуторачасовой телефонный разговор. Основными темами для обсуждения стали возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе, внутренние реформы на Украине, а также недавние переговоры Байдена и главы РФ Владимира Путина.
- В России хотят запустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в настоящий момент контроль завершается. Детей младше 15 лет будут вакцинировать только с согласия родителей.
- «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра состоялась в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» и завершилась в пользу гостей — 1:0. «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
- Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины направился в сторону Керченского пролива, требования изменить курс он не выполнял, экипаж судна на связь не выходил. Как рассказали в ФСБ России, действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Позднее судно легло на обратный курс, однако экипаж корабля по-прежнему не реагировал на запросы.
- В Башкирии замначальника межрайонного отдела ГУ МЧС РБ будут судить по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности гибель 11 человек во время пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе, который произошел в декабре прошлого года. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердили, дело направят в суд для рассмотрения по существу.
- Президент России Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время телефонного разговора обсудили взаимодействие стран в контексте распространения нового омикрон-штамма COVID-19. Президенты договорились, что РФ направит в ЮАР группы медиков, вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников, а также санитарно-эпидемиологические лаборатории и другое медоборудование.
- В Чистополе чиновник получил за взятку размером 64 тысячи рублей условный срок. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно и лишил его права на государственную должность сроком на три года с испытательным сроком на четыре года. На заседании чиновник вину не признал, однако ущерб возместил.
Диана ЖиленковаОбщество
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