В Зеленодольском районе Татарстана организуют новогодние мероприятия за 1,5 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана хотят организовать 13 новогодних мероприятий и одно рождественское за 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Центр культуры, искусства и народного творчества им. Горького, расположенный в Зеленодольске. Средства будут выделены из бюджета Зеленодольского района республики. Подрядчику потребуется написать сценарий мероприятий, организовать и провести концертно-развлекательную программу в здании и на улице, обеспечить услуги режиссера-постановщика, хореографа и ведущего, забронировать билеты, трансфер и гостиницу для гостей мероприятия.

Заявки принимаются с 8 по 14 декабря 2021 года. Мероприятия пройдут в первой декаде января 2022 года.

Фото: pixabay.com

О том, сколько тратят города Татарстана на украшения к Новому году, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова