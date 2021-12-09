Главное к утру: проверка QR-кодов у Дедов Морозов, кукморская моцарелла, рекультивация иловых полей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 9 декабря:
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия решила почти все поставленные задачи по импортозамещению. Одним из самых важных направлений импортозамещения лидер государства назвал инновации и признался, что власти почти не занимались им. Он объяснил это тем, что власти страны ранее были вынуждены заниматься импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе.
- Роспотребнадзор Татарстана будет проверять QR-коды у Дедов Морозов и Снегурочек на мероприятиях. Категория аниматоров входит в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации. В ведомстве считают, что лишь в этом случае услуга будет безопасной для детей. Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану будут проводить проверки, в ходе которых будут выявлять нарушения на новогодних мероприятиях.
- В Кукморском районе Татарстана планируют наладить производство одного из основных видов сыров итальянской кухни — моцареллы. На совещании ведомства стороны обсудили возможность реализации проекта Exponenta Group по строительству завода. В настоящее время рассматриваются вопросы о возможном месте строительства предприятия и стоимости проекта.
- До конца года в Казани начнут рекультивировать иловые поля очистных сооружений канализации. Работы должны завершить в 2024 году. Общая стоимость проекта оценивается в более чем 8,1 млрд рублей. Из федерального бюджета в этом году на эти цели поступило 548 млн. Иловые поля очистных сооружений Казани работают с 1974 года и занимают площадь около 100 га в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. За это время заполнение иловых полей превысило проектную мощность.
- Инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи 8%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Согласно данным Росстата, в ноябре годовая инфляция ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,96%.
- Посольству США в Москве вручена нота протеста в связи с воздушными инцидентами, в том числе над Черным морем, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 8 декабря посольству вручили ноту протеста «с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности».
- Казанский волейбольный клуб «Зенит» победил австрийскую «Задругу» в первом матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанской команды (25:12, 25:18, 25:19).
Ответная игра состоится в столице Татарстана в четверг.
- Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае, о таком решении объявил в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Дипломатический бойкот не коснется спортсменов: канадцы по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях. Однако на Олимпиаде не будет официальных представителей.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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