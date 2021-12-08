Растет популярность услуг, связанных с созданием АО в режиме «одного окна»

В январе 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», которые значительно упростили порядок регистрации акционерных обществ и их акций. Наряду с Банком России регистраторы получили статус регистрирующих организаций.

По словам генерального директора «Евроазиатского регистратора» Артура Аптралова, достаточно одного визита к регистратору, чтобы создать АО.

В режиме «одного окна» регистратор готовит пакет учредительных документов, осуществляет выпуск акций, подает документы на регистрацию в ФНС. При этом клиенту не нужно оплачивать государственные пошлины, не нужно ехать в ФНС или к нотариусу. Весь процесс занимает не более 7 дней.

По запросам, поступающим регистратору, все больше предпринимателей задумываются о создании бизнеса в форме АО.

Чем еще интересна модель АО, кто такие регистраторы, подробно рассказывает в своем интервью глава компании «Евроазиатский регистратор».

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