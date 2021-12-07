В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего рабочего, который упал в котлован. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В прошлом месяце на территории строящегося молочно-товарного комплекса в Мензелинском районе республики 50-летний разнорабочий упал с 6-метровой высоты в котлован и получил тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Фото: sledcom.ru

Следствие установило, что мужчина работал в подрядной организации и по неизвестной причине оказался на краю котлована, который не был освещен и чем-либо огорожен. Рабочий не имел отношения к производству работ на нем. Сейчас выясняются все детали произошедшего.



В прошлом месяце сообщалось, что на территории котельной по улице Родины в Казани было обнаружено тело 36-летнего монтажника субподрядной организации с признаками падения с высоты.



Диана Жиленкова