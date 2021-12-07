Исследование: 32% татарстанцев не занимаются саморазвитием

Треть жителей Татарстана (32%) не занимаются саморазвитием и освоением (углублением) навыков. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru по итогам опроса среди соискателей.

54% опрошенных поделились, что занимаются развитием различных навыков. 25% жителей РТ ориентированы на развитие стрессоустойчивости, а 20% — на результат, сотрудничество и планирование.

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Еще 28% татарстанцев учатся анализировать информацию и принимать решения, а также осваивают финансовую грамотность. 23% жителей республики развивают лидерские качества и эмоциональный интеллект. И лишь 6% опрошенных занимаются развитием инновационности.

В прошлом месяце в службе исследований hh.ru рассказали, что каждый пятый житель Татарстана оценивает дороги в республике на отлично. На двойку дороги оценили лишь 2% жителей РТ.

Диана Жиленкова