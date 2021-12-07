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В Роспотребнадзоре Татарстана открыли горячую линию по вопросам качества новогодних подарков

11:55, 07.12.2021
В Роспотребнадзоре Татарстана открыли горячую линию по вопросам качества новогодних подарков
Фото: sgpress.ru

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детской одежды, питания, обуви, игрушек, новогодних товаров. Она работает до 17 декабря включительно.

Звонки принимаются по трем номерам:

  • единый консультационный центр Роспотребнадзора — +7(800)555-49-43 (круглосуточно);
  • горячая линия консультационного центра для потребителей — +7(843)221-90-16 (по будням с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00);
  • Управление Роспотребнадзора по РТ — +7(843)273-15-83 (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45).

В этом году тендер на новогодние подарки для детей выиграло физлицо. Новогодние подарки необходимо поставить в казанские детские сады, школы, гимназии. В общей сложности должно быть более 150 тысяч сладких подарочных наборов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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