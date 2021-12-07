В Роспотребнадзоре Татарстана открыли горячую линию по вопросам качества новогодних подарков
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детской одежды, питания, обуви, игрушек, новогодних товаров. Она работает до 17 декабря включительно.
Звонки принимаются по трем номерам:
- единый консультационный центр Роспотребнадзора — +7(800)555-49-43 (круглосуточно);
- горячая линия консультационного центра для потребителей — +7(843)221-90-16 (по будням с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00);
- Управление Роспотребнадзора по РТ — +7(843)273-15-83 (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45).
В этом году тендер на новогодние подарки для детей выиграло физлицо. Новогодние подарки необходимо поставить в казанские детские сады, школы, гимназии. В общей сложности должно быть более 150 тысяч сладких подарочных наборов.
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