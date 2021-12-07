Большинство студентов, пострадавших при стрельбе в пермском вузе, вернулись к учебе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большинство пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) вернулись к учебе, сообщили в пресс-службе ПГНИУ в понедельник.



Из медицинских учреждений выписались 38 студентов ПГНИУ. 34 из них уже приступили к занятиям в вузе, остальные пока проходят реабилитацию.

Несколько дней назад последнего пострадавшего при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписали из больницы в Москве.

В пермском вузе 20 сентября студент первого курса открыл стрельбу. Пострадали более 40 человек, семь из них направили на лечение в Москву. Шесть человек погибли. В октябре всех пострадавших выписали пермские больницы. Стрелявшего арестовали, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Маргарита Головатенко