Итоги дня: «омикрон» в России, Путин и Байден обсудят Украину, перестановки в исполкоме Нижнекамского района
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 6 декабря.
- В России зарегистрировали первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Мутацию выявили в организме двух человек, прилетевших в страну из ЮАР, откуда и начал распространяться новый штамм. Всего COVID-19 выявили у девяти вернувшихся в Россию из Южно-Африканской Республики.
- Кремль поделился подробностями грядущей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена — общение пройдет посредством защищенной видеосвязи. Обсуждать политики намерены вопросы, которые «шумят» в повестке дня — ситуацию на Украине, деятельность НАТО и договоренности с саммита в Женеве. Сколько на это уйдет времени — неизвестно, но в Кремле считают, что разговор будет длительным. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не придаваться «экзальтированным, эмоциональным» ожиданиям относительно встречи двух лидеров.
- Путин тем временем встретился с премьером Индии Нарендрой Моди — они обсудили ситуацию в Афганистане и приняли решение об оказании незамедлительной помощи его населению. Что касается непосредственно России и Индии, то государства намерены сотрудничать в гражданском судостроении и при подготовке моряков, а также в вопросах энергетики, транспорта и логистики.
- Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обстановка в Донбассе деградирует, и связал это с политикой украинского президента Владимира Зеленского. Он предупредил, что в дальнейшем такое развитие событий может привести к боевым действиям.
- В Казани трамвай насмерть сбил подростка — по информации Следкома, жертвой стала 11-летняя девочка. По данному факту завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения. Первым о происшествии сообщило МУП «Метроэлектротранс» — по предварительным данным предприятия, подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути. Из-за ДТП более чем на три часа остановилось движение трамвая №4.
- Еще одно происшествие с участием подростка произошло в Набережных Челнах — в одной из школ 12-летняя девочка выпала из окна. С различными травмами ее доставили в больницу. Случившимся заинтересовались в прокуратуре и Следкоме — ведомства начали проверки. По предварительным данным, девочка выпрыгнула из окна, поспорив с одноклассниками. В школе, где она учится, ее характеризуют как ученицу с удовлетворительной успеваемостью и хорошим поведением.
- В России с 1 марта 2022 года начнут штрафовать за самовольное остекление балкона. Однако, как объяснили в Минстрое РФ, при нарушении правил перепланировки и переустройства жителям страны и сейчас может грозить штраф. Ключевой момент в поправке к законодательству состоит в том, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к физическим, но и к юридическим лицам, являющимся их собственниками.
- Мэр Казани Ильсур Метшин отчитал чиновников, которые устроили транспортный коллапс, изменив в городе схему движения автобусного маршрута №31 «Магазин IKEA — ж.м. Старое Победилово». Жалоб от горожан, которых вовремя не уведомили о переменах, по словам градоначальника, он получил много. Подробности — в материале «Реального времени».
- Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что никакого разговора о сдаче Курильских островов в аренду быть не может. Он напомнил, что эти территории были, есть и будут принадлежащими России.
- В Нижнекамском районе РТ объявили о кадровых перестановках в исполкоме — первым заместителем руководителя назначен экс-гендиректор «Татнефтепродукта» Ренат Шакиров, начальником Управления экономического развития и поддержки — бывший операционный директор УК «Сахар Воск» Айрат Гарифуллин, заместителем руководителя исполкома по соцвопросам — бывший начальник Управления по делам молодежи Челнов Айзат Махмутов. Радик Хазиев получил должность замруководителя исполкома по вопросам строительства, а Рафаэль Игтисамов занял пост заместителя по инфраструктурному развитию Нижнекамской агломерации.
- Минтруд России предложил изменить порядок выплат пенсий для двух категорий граждан со следующего года. Ожидается, что нововведения затронут социально незащищенных россиян, получающих пенсию по потере кормильца и инвалидности, и граждан, чей трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости и которым не хватает пенсионных баллов. К последней категории относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
- В Татарстане на этой неделе усилятся морозы — в Гидрометцентре РТ прогнозируют до -12 градусов днем и до минус -21 градуса в ночные часы. Вместе с этим жителей республики ждут метели, сильный ветер, гололедица. В середине недели будет вполне тепло — днем в среду воздух прогреется до +1 градуса. Ближе к выходным прогнозируется слабоморозная погода.
- Центробанк планирует определить сумму возврата средств пострадавшим от финансовых мошенников. Сумму посчитают «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии».
- В Кремле недовольны россиянами, которые выступают против вакцинации от COVID-19. Их поведение назвали «стратегией по уничтожению народа России». Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков считает, что «антиваксеры» заблуждаются, когда называют свою позицию выражением собственного мнения и демократией.
- Комитет Госдумы по госстроительству, рассмотрев предложенные поправки к законопроекту о региональной власти, рекомендовал нижней палате парламента одобрить документ во втором чтении. Поправку Татарстана, позволяющую использовать регионам для наименования высшего должностного лица слово «президент», не одобрили.
- Казань принимает туристический форум «Ориентиры будущего» — на него съехались 250 специалистов в сфере туризма. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил, что основная задача подобного мероприятия — получение доступа к новым технологиям и новым решениям. Он же рассказал, что Татарстан в грядущие новогодние праздники ожидает такого же потока туристов, как и в прошлом году. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Чистопольский горсуд признал виновными в преступной халатности главврача Новошешминской ЦРБ Татарстана Рафиса Вафина и анестезиолога-реаниматолога Максима Конанерова — по их вине на операционном столе погибла 16-летняя Милена Мухаметзанова. Оба получили по 2 года лишения свободы условно и запрет занимать в течение года должности в сфере здравоохранения и органах местного самоуправления.
- На стадии обсуждения находится встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Римский понтифик убежден, что прямые контакты и диалог должны продолжаться, не надо «ждать согласия теологов». Разговор может состояться в обозримом будущем.
- В Татарстане в возрасте 94 лет умер участник Великой Отечественной войны Абдрахим Муртазин, бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС ТАССР. Эту должность он занимал 23 года. До выхода на пенсию он работал помощником гендиректора по сельскохозяйственному производству Казанского оптико-механического завода.
- Российский арбитр Анастасия Пустовойтова заняла 2-е место в списке лучших судей в женском футболе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) — она первая женщина-арбитр, отработавшая матч Футбольной национальной лиги. Первое место отдали француженке Стефани Фраппар.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко анонсировал клинические исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте 6—11 лет. Начать их намерены уже в начале следующего года.
- Трех игроков казанского ХК «Ак Барс» вызвали в сборную России на Кубок Первого канала — Тимура Билялова, Артема Галимова и Дмитрия Воронкова. Ежегодное традиционное мероприятие пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.
- Жителей России предупредили о возможном дефиците картофеля в предстоящем году. Нехватка овоща обусловлена засухой летом 2021-го, сокращением производства клубней в личных подсобных хозяйствах и увеличением перерабатывающих мощностей.
Татьяна ДеминаОбществоПроисшествия Татарстан Метшин Ильсур РаисовичНижнекамский муниципальный район РТУГМС Республики ТатарстанСледственное управление следственного комитета РФ по РТМетроэлектротранс г. КазаниИванов Сергей Евгеньевич
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