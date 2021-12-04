В Татарстане работы по капремонту объектов социально-культурной сферы завершены на 97%

В Татарстане объем выполненных работ по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы составил 97%. В настоящий момент завершилась реализация 15 программ (1 030 объектов). Об этом рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Например, подходит к завершению капремонт казанского детского сада №104. Что касается медицинских стационаров, отремонтированы уже 16 объектов, осталось завершить работы еще в двух. А в рамках программы капремонта спортивных объектов отремонтировали уже 17. В работе остается казанская детско-юношеская школа по футболу «Савиново».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сегодня Айзатуллин рассказал, что на 1 ноября татарстанцы задолжали 7,977 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги, что составляет практически двухмесячное общереспубликанское начисление. В октябре уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 100,6%.

Диана Жиленкова