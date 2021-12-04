В Казани на организацию конкурса по определению учителя года направят 770 тысяч рублей

Фото: teacher-of-russia.ru (логотип конкурса "Учитель года России")

На организацию и проведение конкурса «Лучший учитель года города Казани 2022 г.» направят 770 тысяч рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Проведение мероприятия включает в себя:

услуги по организации работы административной группы, осуществлению и руководству режиссерско-постановочной работы, подбору и подаче концертных номеров, обеспечению координации действий специалистов;

организацию звукового и музыкального сопровождения;

организацию выноса реквизита, микрофонов, стоек для микрофона на сцену;

организацию проведения церемонии награждения.

Подрядчик также должен предоставить для проведения конкурса нежилое закрытое отапливаемое помещение, расположенное в центре Казани, вместимостью не менее 300 посадочных мест, с возможностью доступа участников и гостей к не менее 2 частям зрительного зала. Там должна быть сценическая площадка площадью не менее 120 м2, допускающая установку декораций, двух фойе, гардероб, гримерки и т.д.

На организацию конкурса в 2021 году направили 726 тыс. рублей. Победителем аукциона стало ООО «Коннект».