Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и до +4 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер до 17—22 м/с и осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах республики прогнозируются метель, гололед и туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Температура воздуха днем составит 0...+4 градуса. В Казани ожидается +2... +4 градуса, в Набережных Челнах 0... +3 градуса, в Буинске +1... +4 градуса, а в Альметьевске 0... +3 градуса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно доцент КФУ Тимур Аухадеев рассказал, какая погода ожидается в этом месяце. По его словам, среднесуточная температура в первой декаде месяца составит -6,2 градуса, во второй декаде — минус 7,5 градуса, а в третьей — минус 9,5 градуса.

Диана Жиленкова