Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и до +4 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер до 17—22 м/с и осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах республики прогнозируются метель, гололед и туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Температура воздуха днем составит 0...+4 градуса. В Казани ожидается +2... +4 градуса, в Набережных Челнах 0... +3 градуса, в Буинске +1... +4 градуса, а в Альметьевске 0... +3 градуса.
Недавно доцент КФУ Тимур Аухадеев рассказал, какая погода ожидается в этом месяце. По его словам, среднесуточная температура в первой декаде месяца составит -6,2 градуса, во второй декаде — минус 7,5 градуса, а в третьей — минус 9,5 градуса.
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