Ак Барс Банку исполнилось 28 лет

29 ноября Ак Барс Банк отмечает 28-й день рождения. В этот день банк традиционно поздравляет своих клиентов, благодарит за плодотворное сотрудничество и выбор банка в качестве финансового партнера.

В 2020-2021 годах Ак Барс Банк достиг высоких результатов и был отмечен ведущими рейтинговыми агентствами. Банк вновь вошел в рейтинг лучших банков мира по версии Forbes, где занял четвертое место среди 15 крупных российских банков. В рейтинге инновационности фонда «Сколково» Ак Барс Банк также поднялся на четвертую строчку.

Мобильное приложение Ак Барс Онлайн подтвердило лидерские позиции в рейтинге аналитического агентства Markswebb Rank & Report. Эксперты оценили удобство и полноту функций по решению ежедневных задач, доступных в мобильном приложении Ак Барс Банка.

Ак Барс Банк активно участвует в масштабных инновационных проектах. В этом году банк совместно с Казанским федеральным университетом и компанией «Нейротренд» запустил проект по развитию нейромаркетинга на территории Республики Татарстан и открыл в КФУ лабораторию «Нейролаб».

Продолжением позиционирования банка под брендом «Живите лучше» стало открытие в Казани офиса нового формата «Лучше», где реализован новый подход к взаимодействию с клиентом с интеграцией современных цифровых технологий. Среди главных преимуществ офиса — необычные точки общения с клиентом: кафе, виртуальная примерочная, зона с видеоиграми, а также удобное пространство для неформального общения и проведения мероприятий.

Большую работу банк проделал и в части устойчивого развития. Осознавая масштабы своей социальной ответственности перед обществом, Ак Барс Банк впервые опубликовал ESG-отчет, который получил специальную номинацию в конкурсе годовых отчетов RAEX. Банк выступил организатором крупной сделки по предоставлению «зеленого» кредита и теперь планомерно двигается к оцифровке внутренних процессов и осознанному потреблению ресурсов.

Ак Барс Банк выступает за развитие бизнес-среды, одним из необходимых условий которого является качественный нетворкинг. Для этих целей в 2021 году банк создал закрытый клуб предпринимателей Ак Барс Лабс — бесплатное закрытое сообщество собственников бизнеса. На мероприятиях клуба предприниматели делятся опытом, обучаются и развиваются, а также получают поддержку от экспертов.

В этом году были подписаны соглашения о сотрудничестве с маркетплейсами Wildberries и KazanExpress, а также логистическими компаниями PickPoint, DPD и «Деловые Линии». Кроме того, Ак Барс Банк стал банком года в сфере кредитования малого и среднего бизнеса XVI Премии «Финансовая элита России 2020», победил в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП-2021», а также стал лауреатом Frank Small Business Loans Award за лучший клиентский путь в кредитовании малого бизнеса.

Напомним, на сегодняшний день Ак Барс Банк входит в топ-20 российских банков и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Банк представлен в 27 регионах страны и имеет более двухсот точек присутствия.