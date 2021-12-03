Казанцы ищут подработки и копят деньги на новогодние подарки

23% жителей Казани ищут подработки, чтобы купить новогодние подарки. При этом 57% готовы трудиться ради них в декабре, в январе и во время праздничных дней.

Согласно опросу, 39% жителей Казани копят на подарки в течение 2-3 месяцев, еще 31% — месяц или меньше. 67% ради накоплений совершают ежедневные траты, 23% берут подработки, а 15% — дополнительную нагрузку на основной работе.

Еще один способ накопить на подарки — продать ненужную вещь, так делают 5% респондентов.

38% горожан тратят на подарки до 5 тысяч рублей. Еще 25% — до 10 тысяч, говорится в исследовании «Авито».



Ольга Шагиева