В Казани появится мобильный туристический инфоцентр Москвы

5 декабря в Казани заработает мобильный туристический информационный центр MoscowInfoСafe. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского комитета по туризму.

Работать центр будет до 19 декабря, каждый день, с 10.00 до 20.00. В нем жители города и туристы смогут получить информацию о достопримечательностях и интересных событиях Москвы и Казани. Также в нем можно будет бесплатно получить информационные брошюры, карты, получить сведения о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass. Консультанты центра расскажут желающим, как можно спланировать путешествие в Москву и другие регионы страны.



Мобильный центр будет установлен в Казани в преддверии туристского форума «Ориентиры будущего». Он пройдет здесь с 5 по 7 декабря 2021 года.

Фото: pixabay.com

Подробнее о том, как пройдет в столице Татарстана туристический форум «Ориентиры будущего», — в репортаже «Реального времени».



Дарья Акимова