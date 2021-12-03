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В Казани появится мобильный туристический инфоцентр Москвы

11:31, 03.12.2021
В Казани появится мобильный туристический инфоцентр Москвы
Фото: pixabay.com

5 декабря в Казани заработает мобильный туристический информационный центр MoscowInfoСafe. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского комитета по туризму.

Работать центр будет до 19 декабря, каждый день, с 10.00 до 20.00. В нем жители города и туристы смогут получить информацию о достопримечательностях и интересных событиях Москвы и Казани. Также в нем можно будет бесплатно получить информационные брошюры, карты, получить сведения о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass. Консультанты центра расскажут желающим, как можно спланировать путешествие в Москву и другие регионы страны.

Мобильный центр будет установлен в Казани в преддверии туристского форума «Ориентиры будущего». Он пройдет здесь с 5 по 7 декабря 2021 года.

Фото: pixabay.com

Подробнее о том, как пройдет в столице Татарстана туристический форум «Ориентиры будущего», — в репортаже «Реального времени».

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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