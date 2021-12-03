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Сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на «Госуслугах» в ближайшие дни

10:39, 03.12.2021
Сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на «Госуслугах» в ближайшие дни
Фото: realnoevremya.ru

Продление на портале «Госуслуги» сертификатов переболевших завершат в ближайшие дни. Об этом сообщили в Минцифре РФ.

Переоформление займет несколько дней, пишет «РИА Новости».

Вчера сертификаты переболевших коронавирусом продлили на 12 месяцев с даты выздоровления. Ранее QR-коды у переболевших коронавирусом действовали всего полгода. Сертификат о вакцинации против коронавируса также действует один год.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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