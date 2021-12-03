Сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на «Госуслугах» в ближайшие дни
Продление на портале «Госуслуги» сертификатов переболевших завершат в ближайшие дни. Об этом сообщили в Минцифре РФ.
Переоформление займет несколько дней, пишет «РИА Новости».
Вчера сертификаты переболевших коронавирусом продлили на 12 месяцев с даты выздоровления. Ранее QR-коды у переболевших коронавирусом действовали всего полгода. Сертификат о вакцинации против коронавируса также действует один год.
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