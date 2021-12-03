Главное к утру: Путин недоволен зарплатами шахтеров, «омикрон» может стать доминирующим в ЕС
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 3 декабря:
- Владельцы кафе, в котором вчера пускали посетителей без QR-кода, подвели итоги дня. Они сообщили, что в заведение нагрянул Роспотребнадзор, однако штраф не был выписан. Также поступила жалоба из администрации одного из районов города. Небезучастной осталась и Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана (АРиО), она обратилась к заведению с готовностью предоставить все доступные материалы о том, что происходит в «красных зонах», чтобы представители индустрии могли вникнуть в суть проблемы.
- Новый омикрон-штамм коронавируса в ближайшие несколько месяцев может стать доминирующим в Европейском союзе. Такой прогноз дали специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на основе результатов математического моделирования. В то же время ученые отметили, что пока нельзя предсказать, насколько быстро передается этот вариант вируса. Также не установлены сведения о тяжести протекания болезни и взаимодействии нового штамма с иммунной системой человека.
- Предупреждение США ввести против РФ новые жесткие санкции, которые еще не применялись ранее, свидетельствует об утрате культуры диалога со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Речь идет о недавнем заявлении замгоссекретаря США Виктории Нуланд. По словам Лаврова, подобные угрозы говорят об утрате культуры дипломатических переговоров и достижения компромисса. Как отметил министр, потеряна способность коллективного поиска баланса интересов, потому что, «чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции».
- Глава РФ Владимир Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда Антона Котякова о зарплатах шахтеров. По словам российского лидера, проведен недостаточно глубокий анализ. В отчете Котякова была приведена структура начисления зарплат, а также сведения о проверках исполнения отраслевых соглашений. По словам докладчика, по итогам проверок было зафиксировано только одно нарушение, в результате чего был назначен штраф размером 300 тысяч рублей.
- В Набережных Челнах на участие в аукционе по аренде новых НЕФАЗов подал заявку только один перевозчик. Им оказалось ООО «Пассажирские перевозки».
Как рассказал глава компании Николай Тятюшкин, уже проводится эксплуатация новых автобусов, в частности, организована обкатка транспортных средств. Если ООО «Пассажирские перевозки» победит в аукционе, с предприятием заключат договор почти на год.
- Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что введенные антиковидные ограничения сдерживают туристический поток в ноябре и декабре, однако в новогодние праздники загрузка гостиниц близка к 90%. В этот период будет работать вся сфера гостеприимства РТ, в том числе заведения общепита, развлекательные центры и др.
- В апреле 2022 года Казань примет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Соревнования пройдут с 8 по 10 апреля, сообщили в Международной федерации плавания (FINA). Первый этап пройдет в виртуальном формате в США и Канаде 19 и 20 марта, затем в Париже — с 1 по 3 апреля. Следующий этап пройдет в столице Татарстана, после чего соревнования пройдут в виртуальном формате в Австралии 7 и 8 мая. Дата проведения суперфинала пока неизвестна.
- Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Белоруссии. Причиной стал миграционный кризис. Брюссель принял его за «гибридную атаку» со стороны белорусской столицы. Ограничительные меры введены в отношении 11 юридических и 17 физических лиц.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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