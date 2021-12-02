Российское правительство направит регионам 6 млрд рублей на соцвыплаты для детей

Правительство России выделит 6 млрд рублей и направит их в регионы на соцвыплаты для детей от трех до семи лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Премьер сообщил, что ранее на эти цели уже были выделены 305 млрд рублей. По его словам, такая поддержка очень важна для малообеспеченных семей.

Мишустин напомнил, что таким семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата. В этом году по поручению президента страны Владимира Путина правительство усовершенствовало эту меру, чтобы помощь получали те семьи, которым она действительно нужна. По словам Мишустина, размер выплат сейчас зависит от финансовой ситуации в семье и может быть равен 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания.

Фото: realnoevremya.ru

В августе сообщалось, что Минтруд России изменит порядок начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Новые правила коснутся квот на автомобили.



Дарья Акимова