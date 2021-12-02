Казанцам для счастья необходимо 174 тыс. рублей в месяц

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Жители Казани рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Эту сумму они оценили в 174 тысячи рублей в месяц. Полгода назад она составляла 163 тысячи, а в январе 2021 года — 158 тысяч.

По сумме денег, необходимой человеку для счастья, Казань оказалась лишь на 9-м месте. При этом цифра меньше, чем в среднем по России (178 тыс. рублей), следует из результатов исследования портала Superjob.ru.

Самую большую сумму денег, позволяющую чувствовать себя счастливым, назвали москвичи — 228 тыс. рублей в месяц. Чуть меньше надо жителям Владивостока — 204 тыс. рублей. Сумму в 198 тысяч в месяц назвали жители Ростова-на-Дону. В топ-5 рейтинга вошли Санкт-Петербург (192 тыс. рублей) и Екатеринбург (186 тыс. рублей).

Женщинам для счастья денег требуется меньше, чем мужчинам: 155 и 203 тыс. рублей соответственно. Большие суммы назвали граждане в возрасте от 35 до 44 лет — 200 тыс. рублей, наименьшие — россияне младше 24 лет. Им надо всего 126 тысяч в месяц.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего в опросе с 1 по 29 ноября приняли участие 2 500 респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось в 559 населенных пунктах страны.

Жители Казани в среднем планируют потратить 18,4 тыс. рублей на человека на празднование Нового года и каникул в текущем году. Эта сумма превысила показатели прошлых лет.



Татьяна Демина