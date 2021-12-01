В Казани задержали подозреваемых в хищении денег у пенсионеров Москвы

Фото: МВД по РТ

В Казани сотрудники МВД РФ по Москве совместно с коллегами из Татарстана задержали двоих подозреваемых в хищении денег у пенсионеров из Москвы, сообщает МВД по РТ.



Предварительно установлено, что злоумышленники звонили пожилым людям столичного района Коньково и представлялись их близкими родственниками или знакомыми. Они говорили потерпевшим, что им срочно необходимы деньги, просив одолжить им определенную сумму. Пенсионеры верили звонившим на слово и передавали сбережения курьерам, которые не подозревали о мошенничестве.

Полиция установила, что от действий фигурантов пострадали шесть граждан в возрасте от 81 до 89 лет. Общая сумма похищенного составила более 700 тысяч рублей. Известно, что в двух случаях мошенники не смогли получить деньги благодаря бдительным курьерам, которые заподозрили неладное, вернули пенсионерам деньги и вызвали полицию.

Следователи возбудили два уголовных дела по статьям 30 и 159 УК РФ и еще четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство.

В Татарстане 55-летнюю жительницу обвинили в мошенничестве. По версии следствия, она обманула 33 человека на 2 млн рублей.

Маргарита Головатенко