Главное к утру: запрет на перевозки неэффективен, карантин для прибывающих, вспышка в небе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 1 декабря:
- Граждане, которые прилетели из стран, где зафиксировали омикрон-штамм коронавируса и с которыми не возобновлено регулярное сообщение, должны будут уйти на двухнедельный карантин. К таковым уже относятся несколько сотен россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, к рисковым странам относятся ЮАР, сопредельные африканские государства, КНР, Великобритания и др. Для прилетевших оттуда граждан в российских аэропортах организуют бесплатное тестирование.
- В Татарстане подтвердились семь новых случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав. Инфекция унесла жизни мужчин 1935, 1939, 1949, 1951 годов рождения и женщин 1949, 1959, 1972 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. За все время пандемии от COVID-19 в РТ умерли 1 255 человек.
- Жители Альметьевска стали свидетелями необычной вспышки в небе. Загадочное явление зафиксировали видеорегистраторы в машинах и камеры видеонаблюдения. По словам местных жителей, вспышка произошла около восьми часов вечера, она сопровождалась коротким замыканием в электросетях. По предположениям очевидцев, необычное явление могло быть метеоритным дождем или даже крушением НЛО.
- В ВОЗ заявили о неэффективности запрета на международные поездки: это не остановит распространение COVID-19. Такие ограничительные меры стянут тяжким бременем для жизни и средств к существованию. Они могут оказать негативное влияние на глобальные усилия по борьбе с пандемией, так как государства потеряют стимул к отчетности и обмену эпидемиологическими сведениями.
- В Москве завершился матч между «Ак Барсом» и «Динамо». Игра состоялась на «ВТБ Арена». Победу одержала команда «Динамо» со счетом 4:1. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Даниил Тарасов. «Ак Барс» проиграл «Динамо» во второй раз в сезоне. Следующая игра казанской команды состоится с «Авангардом» 3 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.
- В РФ завершилось следствие по делу Сергея Фургала: экс-губернатору Хабаровского края в окончательной редакции предъявили обвинения в мошенничестве и руководстве преступным сообществом. Защита не дала комментариев — причиной стала подписка о неразглашении сведений о расследовании.
- «Татнефть» планирует добыть 28,3 млн тонн нефти в следующем году, учитывая ограничения в рамках соглашения ОПЕК+. В то же время добыча высоковязкой нефти снизится на 8% (3,4 млн тонн). По словам помощника гендиректора компании по корпоративным финансам Василия Мозгового, в текущем году «Татнефть» планирует добыть 27,8 млн тонн нефти, в том числе 3,7 млн тонн высоковязкой нефти. Мозговой отметил, что темпы добычи сырья могут наращиваться по мере ослабления ограничений.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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