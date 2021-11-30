В Швеции заявили, что не будут вступать в НАТО
Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не планирует присоединяться к НАТО. Об этом пишет «РИА Новости».
Андерссон считает, что отсутствие участия в военных силах идет на пользу Швеции и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. При этом страна не будет занимать пассивную позицию, если их соседи или государства Евросоюза пострадают от стихийного бедствия или нападения, и ожидает, что в ответ они поступят так же.
Премьер-министр добавила, что Швеция укрепит свое сотрудничество в области обороны с Финляндией и другими северными соседями в рамках ЕС, с США и в партнерстве с НАТО.
Недавно представители Кремля призвали НАТО прекратить провокационную деятельность у границ России, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и западных стран.
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