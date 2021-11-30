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Путин: мы не стремимся жить «за крепостными стенами»

14:58, 30.11.2021
Путин: мы не стремимся жить «за крепостными стенами»
Фото: kremlin.ru

«Мы не стремимся жить «за крепостными стенами», — заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страна повышает уровень своего суверенитета, включая экономический.

Вместе с этим российский лидер сообщил, что его беспокоит демографический спад в стране. Он считает, что характер этой проблемы стал на сегодняшний день системообразующим.

В июле Путин подписал указ об утверждении обновленной Стратегии национальной безопасности России. В документе указано, что укрепление суверенитета и безопасности РФ имеет большое значение.

Татьяна Демина
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