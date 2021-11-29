Итоги дня: омикрон-штамм грозит России новыми ограничениями, глава Twitter покидает пост, ветер до 25 м в РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 29 ноября.
- Весь мир, включая Россию, обеспокоен появлением нового штамма коронавируса. Замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил о подготовке оперштабтом новых антиковидных ограничений из-за омикрон-штамма. По его словам, объявить их планируется в ближайшее время. Однако в Кремле заявили, что все будет зависеть от результатов исследования учеными этой мутации. Они должны определить, насколько заразен новый штамм. В России, по последним данным, омикрон-штамма пока не выявлено. В ВОЗ считают, что общий глобальный риск распространения штамма «омикрон» оценивается высоко.
- В Кремле также не подтвердили информацию о том, что якобы на федеральном уровне планируется переименовать QR-коды. CМИ со ссылкой на источники, близкие в властям, написали, что в России обсуждают название документа, в котором содержится QR-код переболевшего или вакцинированного от COVID-19 гражданина. Среди вариантов «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и другие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «суть-то не поменяется, его [QR-код] можно как угодно называть, но суть не меняется».
- Тем временем из-за омикрон-штамма коронавируса уже отменили зимнюю Универсиаду — 2021, которая должны была пройти 11—21 декабря в Швейцарии в городе Люцерн. В Федерации университетского спорта страны объяснили это «очень динамичным развитием пандемии и связанными с ней ограничениями на въезд».
- Оперативно и строго отреагировали на появление нового штамма власти Японии. Они вслед за Израилем ввели запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября.
- В Татарстане объявлено штормовое предупреждение — на республику уже сегодня вечером обрушится сильный ветер порывами до 22 м/с, а уже завтра они усилятся до 25 м/с. Кроме того синоптики прогнозируют на вторник сильный мокрый снег и дождь, метели с существенным ухудшением видимости, туман и сильную гололедицу. Одновременно с этим ожидается новый температурный рекорд — воздух может прогреться до +4 градусов. Предыдущий рекорд датируется 2012 годом — тогда в Татарстане потеплело до аномальных +3,7 градуса. Непогода в республике будет наблюдаться практически всю неделю. В четверг ожидается похолодание до -7 градусов ночью и до -4°С днем, однако в субботу вновь потеплеет.
- Сильный ветер тем временем уже прошелся по Стамбулу. В результате урагана погибли четыре человека, еще 19 получили ранения. Сильный ветер разрушил здания. Все авиарейсы перенаправляют в Анкару и Измир.
- Основатель компании и генеральный директор Twitter Джек Дорси уходит со своего поста. После появления этой новости акции компании на предторгах выросли почти на 11%.
- Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена находится на продвинутой стадии, утверждает замглавы российского МИД Сергей Рябков. Точную дату он не назвал. Известно, что встреча пройдет не в очном формате.
- В центре внимания по-прежнему остается российский рэпер Моргенштерн, который покинул страну вскоре после того, как председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что тот якобы «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». В СМИ появилась информация, что российские власти ведут переговоры с продюсерами артиста по вопросу его возращения на родину, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это и назвал это сообщение «уткой».
- В Московском районе Казани произошло аварийное отключение электроэнергии, которое затронуло более 50 домов от проспекта Ямашева до улицы Солдатской и от проспекта Ибрагимова до улицы Бондаренко. Электроснабжение планируется восстановить примерно через полтора часа.
- В Татарстане в 2021 году вскрыли ситуацию с так называемыми резиновыми квартирами — родители с целью поступления детей в первый класс в нужную престижную гимназию или лицей специально получают временную прописку. Чтобы ограничить «теневую продажу прописок», Минобрнауки РТ уже направило свои заявления в МВД, а в Минпросвещения РФ — обращение с просьбой урегулировать проблему.
- Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей, которые продали жилье для покупки нового в целях улучшения жилищных условий. Нововведение будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных с 1 января 2021 года.
- В Казани недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышает средние многолетние показатели. На прошлой неделе он оказался превышен на 13,6% — в городе зарегистрировали 8 959 случаев ОРВИ. Аналогичная тенденция сформировалась в Набережных Челнах — там за семь дней заболеваемость ОРВИ увеличилась сразу на 80%. За неделю в автограде зафиксировали 8730 случаев заболевания.
- Вакцинация от коронавируса продолжается. По последним данным, в столице Татарстана 71% населения привили хотя бы одним компонентом вакцины. Тем временем в Челнах указали на снижение темпов вакцинации в выходные дни.
- Власти Казани подвели итоги первой недели работы системы QR-кодов в общественном транспорте. Мэр города Ильсур Метшин назвал ее «очень напряженной». По его словам, тяжело было обеим сторонам — и пассажирам, и экипажам общественного транспорта. «С обеих сторон — люди, с обеих сторон — эмоции», — отметил он. В МУП «Метроэлектротранс» в свою очередь обратили внимание, что первые выходные после введения QR-кодов на транспорте в Казани прошли спокойно — за субботу и воскресенье выявили 150 пассажиров без QR-кодов.
- В возрасте 93 лет умер народный артист СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР режиссер Владимир Наумов. Он снял известные фильмы «Тегеран-43», «Бег», «Берег», «Десять лет без права переписки». О самом артисте сняты документальные фильмы.
- Руководителя бугульминского партнера «Роснефти» обвинили в уклонении от уплаты налогов почти на полмиллиарда. По версии следствия, 38-летний гендиректору ООО «Химбурсервис» в 2016—2020 годах вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами.
- В Казани водителя автобуса №43 ранили горлышком разбитой бутылки. Нападение совершили двое неизвестных молодых парней. По этому факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, напавшие на улице Технической отказались оплачивать проезд и стали приставать к пассажирам, а водителю автобуса пришлось их вывести из салона. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия.
- Гособвинение попросило приговорить бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ. Среди них призывы к самоубийству.
- В Татарстане поликлиники с прошлой пятницы начали выдавать QR-коды тем, кто привился первым компонентом вакцины. За прошедшее время в Казани выдано 5 230 медоотводов от прививок. Подробности — в материале «Реального времени».
- Россиян предупредили о возможном росте цен на бытовую технику в следующем году. Это может произойти из-за введения запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. По подсчетам аналитиков, только за 2021 год цены выросли в среднем на 10—15%. В 2022-м подорожание может составить еще 13%.
- За последние четыре квартала уже прекратили свою деятельность 45 кредитных организаций, среди них 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — в результате реорганизации и присоединения к другим банкам. В России к октябрю 2022 года могут закрыться 29 банков. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах врачи удалили женщине опухоль весом 20 кг. Подобная операция была проведена впервые. Новообразование находилось в забрюшинном пространстве, и, по словам медиков, подобная опухоль встречается довольно редко.
Татьяна ДеминаОбществоВластьМедицина Татарстан Метшин Ильсур РаисовичМинистерство образования и науки Республики ТатарстанМетроэлектротранс г. Казани
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